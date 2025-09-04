Los analistas anticipan una leve alza de Inditex en el segundo trimestre

En menos de una semana, el próximo miércoles 10 de septiembre, Inditex hará públicos, antes de que abran los mercados, los resultados de su primer semestre fiscal, un examen que llega tras un inicio de año marcado por la desaceleración del consumo y el castigo bursátil. La compañía coruñesa, que cerró el primer trimestre con una facturación de 8.274 millones y un beneficio de 1.305, por debajo de las previsiones, afronta ahora las expectativas de los analistas que anticipan una leve recuperación en el segundo trimestre.

El consenso de mercado estima unas ventas de 10.253 millones de euros entre mayo y julio, un 3% más que un año antes, y un beneficio de 1.534, con un alza del 4%. Renta 4 es algo más optimista: proyecta 10.336 en ingresos y 1.545 de ganancia neta. Su analista Iván San Félix señala que, tras la debilidad inicial de primavera, las ventas ex divisa habrían repuntado un 7,3%, aunque advierte del efecto adverso de la apreciación del euro, que restaría tres puntos a las cuentas.

El consenso de analistas recogido por Marketscreener, por su parte, ofrece una visión más prudente y sitúa el beneficio en torno a los 1.280 millones, lo que implicaría una ligera moderación frente al primer trimestre. Barclays también mantiene cautela: prevé un retroceso del 3,4% en ingresos por divisas y rebaja su precio objetivo hasta los 43,5 euros por acción, pese a reconocer cierta mejora en mercados como Estados Unidos o Alemania.

Bloomberg, en cambio, coincide con el consenso y espera un beneficio de 1.534 millones, además de un margen bruto del 56,1%, algo inferior al 56,5% que logró en el mismo periodo del pasado ejercicio.

Si se suman los datos del primer trimestre a estas previsiones, el grupo textil alcanzaría en la primera mitad del año los 18.527 millones de facturación y los 2.839 de beneficio, lo que supone un alza del 2,5% interanual en ambas magnitudes. En 2024 había ingresado 18.065 y ganado 2.768 en el primer semestre.

De cumplirse esta tendencia, Inditex cerraría 2025 a punto de rozar los 40.000 millones en ventas (39.597) y superaría por primera vez los 6.000 de beneficio, confirmando su escalada histórica desde que rebasó los 5.000 en 2023. Sin embargo, el mercado mantiene la presión: la acción cae un 14% en lo que va de año, lo que convierte al gigante coruñés en el farolillo rojo del Ibex 35, aunque sigue siendo el líder de la bolsa española en valoración.

La compañía abre un blog en Medium

En un mundo en el que la comunicación se mueve ya más por imágenes y sonidos que por palabras, resulta llamativo el último movimiento de Inditex. La multinacional gallega ha abierto un perfil en Medium, la plataforma de contenidos largos y reflexivos, tipo blog, bajo el nombre de Inditex Tech. Desde allí, la compañía quiere compartir parte de la tecnología que sostiene su modelo y le permite mantenerse en constante evolución.

La decisión rompe con la norma habitual de las grandes corporaciones, que tienden a blindar sus procesos internos. En cambio, Inditex opta por mostrar cómo innova en áreas como el desarrollo de software o la gestión de plataformas digitales. Su primer artículo, de más de 2.500 palabras, explica cómo aplican los microfrontends en la Inditex Open Platform (IOP), un sistema que unifica aplicaciones de compras en una sola arquitectura escalable y flexible.

El movimiento tiene varias lecturas: refuerza la imagen de Inditex como empresa tecnológica y la acerca a una comunidad global de más de 100 millones de usuarios de Medium, entre ellos desarrolladores, directivos y diseñadores de producto.

En un mercado cada vez más exigente, Inditex demuestra que compartir conocimiento no es una debilidad sino una forma de reforzar liderazgo y atraer talento.

