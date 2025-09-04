Coren donó más de 50.000 kilos de alimento para granjas afectadas por los incendios

En respuesta a la demanda de ayudas de los ganaderos afectados por la oleada de incendios del mes de agosto, el Grupo Coren realizó la donación de más de 50.000 kilos de alimento para animales, con destino a las granjas ubicadas en la alta montaña ourensana, en concreto en los concellos de Chandrexa de Queixa, Viana y Manzaneda. Se trata de granjas que se encontraron en situación de especial emergencia como consecuencia de la proximidad del fuego a las explotaciones y que, además, perdieron los forrajes que tenían destinados a la alimentación de los animales.

Para su reparto, la cooperativa colaboró con los técnicos de Medio Rural, los concellos y las asociaciones de ganaderos, que coordinaron la distribución entre las explotaciones afectadas según la urgencia de sus necesidades. La donación realizada por Coren incluía alimentación animal para vacuno de leche y corderos. Asimismo, el Grupo Coren colaboró también en el reparto de pacas de paja para las granjas afectadas, en este caso aportado transporte para realizar la distribución del forraje. Además, el equipo comercial del Departamento de Alimentación Animal de la cooperativa intensificó sus contactos con su red de clientes habituales, para facilitarles el suministro de pienso.