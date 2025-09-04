La Xunta lanza el estatuto de la mujer del mar para combatir su discriminación

Matria, el aclamado primer largometraje de Álvaro Gago en 2023, llevó fuera de las fronteras de Galicia la realidad de miles de trabajadoras que levantan cada día la potente cadena mar-industria desde la sombra. «Aunque tradicionalmente las mujeres fueron excluidas de las labores productivas, asumiendo principalmente tareas doméstica y de cuidados, también participaron activamente, desde épocas tempranas, en diversas tareas fundamentales para el sustento de sus comunidades», reivindica la Consellería do Mar en la consulta que acaba de abrir para elaborar el primer Estatuto de las Mujeres del sector marítimo-pesquero de Galicia. El departamento liderado por Marta Villaverde insiste en ese «papel crucial» del colectivo «para la economía familiar y el equilibrio social» a pesar de que «durante mucho tiempo esta labor se desarrolló sin el reconocimiento jurídico y social pleno que merecía». «Con el presente Estatuto —apunta— se pretende reconocer sus derechos e impulsar acciones para eliminar la discriminación que sufren en su entorno, fomentar su reconocimiento profesional, promover su empoderamiento en este ámbito, así como garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos profesionales, sociales, laborales y de participación».

Las afiliadas al régimen del Mar en Galicia superan levemente las 4.000. Son dos de cada diez cotizantes.

Suscríbete para seguir leyendo