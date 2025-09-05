China impone aranceles del 20% a ElPozo, Campofrío y Noel en represalia por las tasas de la UE a sus coches eléctricos

El Ministerio de Comercio de China ha anunciado este viernes que impondrá, a partir del próximo miércoles, aranceles temporales de hasta el 62,4% a una serie de productos porcinos y derivados procedentes de la Unión Europea (UE), en el marco de una investigación 'antidumping' en represalia por las tasas comunitarias a los vehículos eléctricos chinos.

En un comunicado divulgado en su página web, los responsables del comercio chino indican que la mencionada tasa se aplicará a las compañías que no colaboren en sus pesquisas, mientras que, para las que lo hagan, el arancel será de un 20%, excepto si han sido tomadas como muestra, para las que irán desde el 15,6% de la aragonesa Litera Meat al 32,7% de la holandesa Vion.

Entre las grandes firmas españolas afectadas por el mencionado 20% figuran nombres como El Pozo, Noel, Campofrío, Cárnicas Cinco Villas, Friselva o Sánchez Romero Carvajal.

El pasado 10 de junio, Pekín amplió hasta el próximo 16 de diciembre la investigación, que, según su versión, pretende poner fin a una supuesta competencia desleal por parte de empresas europeas que estaría "causando daños" al sector chino. Comercio anunciará qué aranceles impone de manera permanente a partir de esa fecha.

Las pesquisas de la cartera china se han centrado en la carne de cerdo y la casquería procedentes de la UE -tanto refrigerados como congelados-, así como grasa de ese animal y derivados de ellas o de vísceras, productos entre cuyos principales proveedores figura España. El jamón ha quedado excluido de este litigio, así como los embutidos.

La reacción china es una respuesta (ya prevista, por otra parte) a los aranceles anunciados por la Comisión Europea a la importación de vehículos eléctricos chinos tras la investigación que abrió en octubre de 2023 para determinar si los subsidios que ofrece Pekín a ese sector generan una competencia desleal para los fabricantes europeos. Ante esa decisión de la UE, China decidió abrir una investigación contra el cerdo europeo, algo que los expertos interpretaron como una forma de elevar la presión para tratar de disuadir a Bruselas.

El país asiático es un importante destino para despojos y partes menos cotizadas en Europa como orejas, morros o pies de cerdo, que forman parte de su gastronomía y que tiene un gran uso industrial. La UE llegó a destinar a China un 55% de sus exportaciones de cerdo en 2020 ante la falta de producción tras una grave epidemia de peste porcina africana, pero la cifra bajó al 30% en 2023 a medida que se recuperaba la cabaña nacional.

España, entre las más damnificadas

En el caso concreto de España, en 2024 se exportaron unas 540.000 toneladas en productos porcinos a China con un valor de 1.097 millones de euros, cifra que representó casi el 20 % del volumen total exportado y el 12,5 % del valor de las ventas exteriores del sector, según datos de la patronal porcina Interporc.

Además, la carne de cerdo es, según informes del Gobierno español, la segunda partida más importante dentro de las exportaciones agroalimentarias del país, tan solo por detrás del aceite de oliva. Aparte de España, otras naciones europeas que se verán afectados por estos aranceles son Países Bajos o Dinamarca.

Suscríbete para seguir leyendo