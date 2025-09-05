Europa, coto cerrado al emblemático ‘Shtandart’

El estandarte real de Rusia a principios del siglo XVIII exhibía un águila tomando los tres mares a los que tenía acceso: el Mar de Azov, el Mar Negro y el Blanco. Sumaría un cuarto, el Báltico, tras la victoria sobre las tropas de Suecia. Así que aquel estandarte pasaría a mostrar cuatro mares, con un águila de dos cabezas, y el primer buque de la flotilla báltica recibiría el nombre, precisamente, de Shtandart. Aunque no se conservan los planos originales, la supervisión directa de la construcción de la fragata se atribuye al propio zar Pedro el Grande, que mandó tomar como ejemplo el buen hacer de los astilleros holandeses y de Inglaterra por su escaso calado y las esbeltas jarcias, respectivamente. El Shtandart apenas prestó 16 años de servicio (1703-1719) pero fue y es un símbolo del país, para desgracia ahora de una réplica construida en San Petersburgo en el año 1999. Porque se presenta como un buque escuela y símbolo de paz, pero tiene prohibida su entrada en cualquier puerto comunitario, como acaba de zanjar el Tribunal General de la Unión Europea.

La invasión de Ucrania derivó en múltiples y consecutivas sanciones a empresas y bienes de capital o interés ruso, empezando por la copiosa flota petrolera. Sí quedaron al margen algunas actividades económicas, como la pesquera, de ahí que dos buques de este pabellón, pero propiedad gallega —Severnaya Zemlya (ex Arneles) y Novaya Zemlya (ex Playa de Arneles), de grupo Vaqueiro— pudieron mantener operaciones en muelles como el de Frigoríficos del Morrazo, en Cangas. El segundo de ellos ha realizado operaciones este año en aguas de Marruecos y de Cuba, como consta en sus registros de geolocalización del AIS.

Pero en las sucesivas ampliaciones de sanciones se incluyeron las recreaciones de buques históricos, de ahí que la recreación del mítico Shtandart fuese repudiado semana tras semana por puertos comunitarios de distintos países. Incluido el de Vigo, que le vetó el acceso el año pasado. No así el de A Coruña en donde recaló en marzo. Aunque ya no porta pabellón de Rusia —utiliza el de Islas Cook—, su agente oficial es alemán (Martus TV GmbH) y su tripulación asegura que es un barco «de paz», está considerada a todos los efectos una embarcación de intereses rusos.

El capitán de la fragata y gerente de la propiedad, Vladimir Martus, formuló una demanda frente al tribunal europeo para reclamar la exención del Shtandart de las sanciones. «No somos una bandera. Somos velas. Somos una tripulación. Defendemos la paz», ha reivindicado la tripulación del barco a través de su página web. «Sí, se construyó en San Petersburgo. Pero hace mucho tiempo que el Shtandart se convirtió en algo más que un buque nacional: se convirtió en un hogar flotante sin fronteras, donde la única ciudadanía que importa es la valentía, el trabajo en equipo y un corazón abierto».

No obstante, los jueces rechazaron la petición «por haber sido interpuesta ante un tribunal incompetente para resolver sobre ella y en parte por ser inadmisible».

