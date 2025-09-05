Galicia, la comunidad en la que más cae la venta de vehículos usados en agosto
Se vendieron 8.300 unidades, casi un 12% menos
A. A.
La renovación del parque móvil gallego sigue estancada. Como recogió este medio el pasado mes, se venden cuatro usados por cada vehículo nuevo, y aunque pudiera parecer que lo que manda son los coches de ocasión, lo cierto es que ese ratio es el mismo que hace un año y los datos en lo que va de curso no mejoran. Hasta agosto se comercializaron en la comunidad 8.300 unidades, un 11,9% menos, la región en la que más cayó este tipo de mercado.
Según los datos de las patronales del sector Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios), las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión a nivel nacional acusaron el periodo vacacional y registraron un leve descenso en el mes de agosto (-0,7%), con un total de 144.228 unidades. En lo que va de año, las operaciones acumulan una subida del 4,7%, hasta las 1.411.616 unidades.
En cambio, en Galicia la bajada de agosto fue más acusada, de ese casi 12%, situándose en la última posición y, junto con Baleares (-11,6%), las únicas dos comunidades que superan el -10%. En lo que de año se cerraron 76.213 operaciones por vehículo de ocasión, con esa caída del 3,5%, siendo la región gallega una de las cinco con registros negativos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cambios en la jubilación en 2026: la Seguridad Social aplicará un nuevo método para calcular la base reguladora
- La alcaldesa de A Coruña ve en la salida de Ryanair de Vigo y Santiago una 'oportunidad' para conseguir rutas internacionales
- Una endoscopia de milagro en A Coruña: de la parálisis a caminar en tan solo dos días
- Un popular influencer gastronómico prueba 'el mejor marisco gallego' en este restaurante de A Coruña: 'Templo del producto
- La pizzería más recomendada de la provincia de A Coruña está a una hora de la ciudad: pizzas increíbles con 'precios para flipar
- Marineda City ultima la apertura del nuevo espacio comercial tras la ampliación
- Bil Nsongo, con Camerún atento y el primer equipo del Deportivo abierto
- Cerca de 400 personas se movilizan contra la moción de censura en Carral