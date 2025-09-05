Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Galicia, la comunidad en la que más cae la venta de vehículos usados en agosto

Se vendieron 8.300 unidades, casi un 12% menos

A. A.

A Coruña

La renovación del parque móvil gallego sigue estancada. Como recogió este medio el pasado mes, se venden cuatro usados por cada vehículo nuevo, y aunque pudiera parecer que lo que manda son los coches de ocasión, lo cierto es que ese ratio es el mismo que hace un año y los datos en lo que va de curso no mejoran. Hasta agosto se comercializaron en la comunidad 8.300 unidades, un 11,9% menos, la región en la que más cayó este tipo de mercado.

Según los datos de las patronales del sector Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios), las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión a nivel nacional acusaron el periodo vacacional y registraron un leve descenso en el mes de agosto (-0,7%), con un total de 144.228 unidades. En lo que va de año, las operaciones acumulan una subida del 4,7%, hasta las 1.411.616 unidades.

En cambio, en Galicia la bajada de agosto fue más acusada, de ese casi 12%, situándose en la última posición y, junto con Baleares (-11,6%), las únicas dos comunidades que superan el -10%. En lo que de año se cerraron 76.213 operaciones por vehículo de ocasión, con esa caída del 3,5%, siendo la región gallega una de las cinco con registros negativos.

