Galicia, la comunidad en la que más cae la venta de vehículos usados en agosto

La renovación del parque móvil gallego sigue estancada. Como recogió este medio el pasado mes, se venden cuatro usados por cada vehículo nuevo, y aunque pudiera parecer que lo que manda son los coches de ocasión, lo cierto es que ese ratio es el mismo que hace un año y los datos en lo que va de curso no mejoran. Hasta agosto se comercializaron en la comunidad 8.300 unidades, un 11,9% menos, la región en la que más cayó este tipo de mercado.

Según los datos de las patronales del sector Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios), las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión a nivel nacional acusaron el periodo vacacional y registraron un leve descenso en el mes de agosto (-0,7%), con un total de 144.228 unidades. En lo que va de año, las operaciones acumulan una subida del 4,7%, hasta las 1.411.616 unidades.

En cambio, en Galicia la bajada de agosto fue más acusada, de ese casi 12%, situándose en la última posición y, junto con Baleares (-11,6%), las únicas dos comunidades que superan el -10%. En lo que de año se cerraron 76.213 operaciones por vehículo de ocasión, con esa caída del 3,5%, siendo la región gallega una de las cinco con registros negativos.

