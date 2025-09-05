Galicia lidera por quinto año la lista de empresas con mayor siniestralidad

Galicia vuelve a situarse a la cabeza en materia de siniestralidad laboral. Por quinto año consecutivo, la comunidad lidera la clasificación de empresas que superan los límites de enfermedades profesionales establecidos por el sistema de alertas de la Seguridad Social. El pasado ejercicio, un total de 31 compañías gallegas (el ministerio no ofrece los nombres) fueron señaladas por superar esos umbrales, lo que supone el 12,3% del total español (252). Es la misma cifra que registró Madrid, una autonomía con un volumen empresarial muy superior, y por delante de Cataluña, con 25.

En conjunto, las empresas gallegas concentraron 36 dolencias profesionales notificadas, frente a las 309 detectadas en toda España. Los datos proceden del sistema Cepross (Comunicación de Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social), una herramienta que permite a la Inspección de Trabajo y a las comunidades autónomas localizar en tiempo real los centros con repetición de afecciones y, en consecuencia, mayor riesgo laboral.

Galicia se mantiene en el liderazgo desde 2020. Ese año escaló a lo más alto de la tabla, después de ocupar el segundo puesto en 2019. Desde entonces no ha soltado el primer lugar, pese a ligeras oscilaciones en el número de empresas afectadas, siempre de forma ascendente. En 2021 fueron 27 compañías, en 2023 la cifra ascendió a 28, y en 2024 alcanzó las 31.

Peso nacional

El peso de Galicia sobre el total nacional también ha variado. En 2021 representaba el 15% de las firmas señaladas en España. Dos años después, en 2023, bajó al 13,2%. En el último ejercicio se situó en torno al 12%, aunque la comunidad mantiene una posición de liderazgo que contrasta con el tamaño reducido de su tejido empresarial frente a otras autonomías.

El sistema Cepross agrupa las dolencias en seis grandes bloques. En Galicia, la mayor concentración en 2024 correspondió a los «trastornos por inhalación de sustancias», que afectaron a 13 empresas de las 34 contabilizadas en todo el país. También destacan las «afecciones derivadas de agentes físicos», que sumaron 12 compañías gallegas (125 a nivel nacional).

Los «agentes biológicos» estuvieron presentes en cuatro empresas, mientras que los «agentes químicos» y los «carcinógenos» afectaron a tres compañías cada uno. El grupo menos representado fue el de «enfermedades profesionales de la piel», con una única empresa en Galicia.

La comparación con ejercicios previos muestra un cambio de patrón. En 2021, la mayoría de alertas se debieron a agentes físicos e inhalación de sustancias, con 19 casos en cada grupo. En 2023, más de la mitad de las dolencias gallegas se concentraron también en la inhalación de sustancias, con 16 empresas afectadas. En 2024, aunque este grupo sigue siendo el más numeroso, su peso relativo se ha moderado frente al avance de los agentes físicos.

El análisis sectorial refleja la persistencia de problemas en actividades muy concretas del tejido económico gallego. Diez de las 31 empresas bajo especial vigilancia en 2024 pertenecen al sector del corte, tallado y acabado de la piedra, un subsector que ya aparecía en años anteriores como foco de riesgo. A este se suman seis compañías de comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio de productos alimenticios, bebidas y tabaco, y cuatro vinculadas a la fabricación de componentes y accesorios para vehículos de motor.

El liderazgo continuado de Galicia preocupa a las autoridades laborales, dado que la comunidad acumula cinco años consecutivos en la cima de una clasificación que refleja los puntos más sensibles en materia de salud laboral. Pese a que el número de empresas afectadas se mantiene estable y no muestra un crecimiento desbocado, el hecho de que Madrid y Galicia empaten con 31 compañías —con diferencias notables en el tamaño empresarial— resalta la concentración del problema en la comunidad gallega.

