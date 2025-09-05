Genesal refuerza con un grupo electrógeno a medida un centro de datos en Asturias

La fiabilidad energética es crítica en los centros de datos, infraestructuras que no pueden detenerse. Con esta premisa, la empresa coruñesa Genesal Energy ha diseñado y suministrado un grupo electrógeno a medida para reforzar el suministro eléctrico de un data center en Asturias, garantizando la continuidad del servicio incluso ante interrupciones prolongadas de la red.

El nuevo equipo, de 220 kVA, se ha adaptado para trabajar en exteriores junto a la fachada del edificio y combina un bajo nivel sonoro con una autonomía prolongada. Para lograrlo, integra un depósito de combustible de doble capacidad (1.200 litros), un sistema de insonorización que reduce el ruido en 30 decibelios y una salida de aire superior con rejilla de intemperie que protege frente a lluvia y viento, manteniendo una ventilación eficiente.

La solución incorpora, además, un conjunto motor-alternador con acoplamiento flexible, un cuadro de control Comap InteliLite AMF 25 IL4 y un sistema de caldeo Hotstart para facilitar el arranque en condiciones exigentes. «Los centros de datos no pueden detenerse, y eso exige soluciones energéticas completamente adaptadas a su entorno real. Nuestro objetivo es diseñar energía inteligente, adaptada y eficiente», destacó José Manuel Fernández, CEO y CCO de la compañía.

Reto técnico

El proyecto supuso un reto técnico adicional, según apunta la compañía: adaptar el grupo electrógeno a una ubicación exterior sin interferir en la operativa del centro. Para ello, el equipo de ingeniería realizó cálculos específicos para la entrada y salida de gases y coordinó con el cliente cada fase de diseño, instalación y puesta en marcha.

Con más de 30 años de trayectoria, Genesal Energy exporta sus soluciones a más de 40 países y en 2024 alcanzó una facturación de 27 millones de euros, consolidando su papel como referente en la generación distribuida.