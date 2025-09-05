La Milnueve, de Estrella Galicia galardonada a nivel internacional
Hijos de Rivera ha vuelto a situarse entre las mejores cerveceras del mundo en los World Beer Awards 2025, uno de los certámenes más prestigiosos del sector. En esta edición, la cerveza Milnueve ha sido reconocida a nivel internacional en la categoría Helles Bock.
La compañía gallega también obtuvo cuatro distinciones nacionales que refuerzan su apuesta por la calidad y la innovación sin renunciar a la tradición. Así, la 1906 Black Coupage fue elegida la mejor Bock de España por su intensidad y matices tostados, mientras que la 1906 Red Vintage recibió el mismo reconocimiento en la categoría Doppelbock, gracias a su cuerpo robusto y al protagonismo de las maltas y el lúpulo Nugget.
La Milnueve, además de su premio internacional, fue seleccionada como la mejor Helles Bock española, y la Estrella Galicia 0,0 Tostada se alzó con el galardón a la mejor lager sin alcohol del país. «Cada premio refleja nuestro compromiso por elaborar cervezas auténticas y con carácter», destacó Luis Romero, Marketing Manager de Hijos de Rivera.
