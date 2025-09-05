El precio de la vivienda se dispara un 12,7% en el último año, la segunda subida más alta desde que hay registros

El precio de la vivienda se ha disparado un 12,7% entre el junio de este año y el mismo mes de 2024, registrando así la segunda mayor alza interanual desde el inicio de la serie histórica, solo superada en el primer trimestre de 2007, durante los últimos coletazos antes del estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria, según los datos publicados este viernes del Índice de Precios de Vivienda (IPV) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Separando por clase de inmueble, los ascensos en los precios son más acusados en los inmuebles de segunda mano, aproximadamente el 80% de las ventas del mercado, que acumulan 45 trimestres consecutivos de alzas interanuales y una aceleración en estas en los últimos años. Por el contrario, la obra nueva ha mostrado mayor estabilidad en los últimos nueve meses, aunque mantiene revalorizaciones interanuales por encima del 12%, aunque una décima menos que en el trimestre anterior.

Según las cifras publicadas por el organismo, solo en el último trimestre la vivienda se revalorizó de media un 4%, medio punto más que en los tres primeros meses del año: la subida en la obra nueva es del 2,6%, frente al 5,5% registrado en marzo, evidenciando una mayor estabilidad; mientras la segunda mano crece un 4,2%, frente al 3,2% anterior, registrando en el mayor alza trimestral en diez años.

Murcia, Aragón y La Rioja lideran las subidas

Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas registraron subidas interanuales de doble dígito en el precio de la vivienda. Los mayores ascensos se produjeron en Murcia, con un alza del 14,6%, Aragón y La Rioja, del 13,7%, Castilla y León y Andalucía, del 13,6%, y Asturias, del 13,5%. Por el contrario, los incrementos más moderados se dieron en Cantabria, donde la revalorización en el último año asciende hasta el 10,8%, Castilla-La Mancha, del 11,3%, Canarias y Cataluña, del 11,6%, y Baleares, del 11,7%.

"El fuerte ritmo de encarecimiento de la vivienda responde a la combinación de una demanda sólida que no deja de crecer, unas condiciones hipotecarias más favorables y una oferta muy limitada. El descenso del Euríbor y la mejora de las condiciones de financiación han devuelto al mercado a compradores que se habían quedado fuera. Ahora, en muchos casos, resulta más barato comprar que alquilar. Esta situación representa una oportunidad para quienes llevaban tiempo esperando un entorno más propicio y volverán con fuerza al mercado", comenta María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias, en un comunicado, habla de "una tendencia alcista nacional" derivada del mismo comportamiento en la mayor parte de las comunidades, aunque es una de las pocas voces que habla de una potencial bajada: "Esperamos que se estabilice cuando el precio de la vivienda tope con los salarios y la capacidad de pago de los españoles, momento en el que el mercado autocorregirá el precio a la baja".

(Información en elaboración)