La vivienda nueva en Galicia cuesta ya un 40% más que durante el bum

Hubo un tiempo en el que España iniciaba la construcción de 665.000 viviendas libres al año. A razón de más de 1.800 proyectos nuevos por día, 76 cada hora. Había acceso a crédito, la implicación de la banca era total, era una inversión rentabilísima y las posibilidades donde meter el dinero eran casi infinitas. ¿Un descampado en las afueras? Promoción. ¿Un terreno en segunda o quinta línea de playa? Promoción. Y así fue que en Galicia, solo entre los años 2006 y 2007, se pusieron en marcha más de 76.000 viviendas nuevas, más que la suma de todos los ejercicios siguientes (2008-2024, con 65.071 casas y pisos), según los datos oficiales del Observatorio de Vivienda del Gobierno central. Aunque en buena medida se convirtieron en activos de inversión —era posible comprar un piso, venderlo a muy corto plazo y sacarle un pellizco—, el precio que se pagaba entonces despierta añoranzas a día de hoy.

Por ejemplo: el valor medio de las transacciones registradas en Galicia en el ejercicio 2006, y solo de vivienda nueva, promediaron los 129.630 euros, cantidad que rebasó ligeramente los 136.000 euros al año siguiente. Estos importes seguirían subiendo incluso en pleno colapso del sector de la construcción —la tasa de paro estaba en el 7,5% y llegaría a superar el 24% en la comunidad en 2014, tras la doble recesión— y la indigestión de bancos y cajas, pero en ningún caso hasta las cotas actuales. Porque, también de acuerdo a los valores oficiales, las operaciones de compraventa superaron los 232.000 euros de valor medio en Galicia en el cuarto trimestre de 2024. Esto es, un 40% por encima de los precios abonados de media durante el bum constructivo en todo el país. Aunque en el primer trimestre de este 2025 el importe se relajó de forma notable, aunque por encima de los 205.000 euros, todos los indicadores exhiben una empinada cuesta arriba en el camino para acceder a una vivienda.

Este 40% de incremento se corresponde en buena medida con el avance acumulado de la inflación en las casi dos últimas décadas, es cierto. El problema, de enorme magnitud, es la capacidad de compra de las familias, que fue a menos. Los salarios reales decrecieron en Galicia desde el crac inmobiliario en cerca de cinco puntos porcentuales. ¿Por qué? Si desde 2008 los sueldos medios crecieron en un 31,5% (pasaron de 18.753,4 euros a 24.665,63 euros en 2024), el índice de precios al consumo (IPC) se revalorizó en un 36,4%. Este es mordisco al poder adquisitivo de los aspirantes a comprarse un piso o una casa. Aunque los tipos están ahora significativamente más bajos —el euríbor acarició el 5,4% en el verano de 2008, con Lehman Brothers a punto de explotar en Estados Unidos, y ahora ronda el 2,2%—, comprar una vivienda nueva es más inasequible en este 2025.

El contrapunto lo ponen las transacciones de viviendas de segunda mano, que, aún habiendo alcanzado el tercer mayor valor de la serie histórica (132.364 euros), todavía está por debajo de los máximos (137.600 euros) que tocó en 2010.

El precio registra el alza más fuerte desde que arranca la serie histórica

El precio de la vivienda se ha disparado un 12,7% entre el junio de este año y el mismo mes de 2024, registrando así la segunda mayor alza interanual desde el inicio de la serie histórica, solo superada en el primer trimestre de 2007, durante los últimos coletazos antes del estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria, según los datos publicados este viernes del Índice de Precios de Vivienda (IPV) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En Galicia se registró la misma revalorización interanual que en el conjunto del Estado. Separando por clase de inmueble, los ascensos en los precios son más acusados en los inmuebles de segunda mano, aproximadamente el 80% de las ventas del mercado, que acumulan 45 trimestres consecutivos de alzas interanuales y una aceleración en estas en los últimos años. Por el contrario, la obra nueva ha mostrado mayor estabilidad en los últimos nueve meses, aunque mantiene revalorizaciones interanuales por encima del 12%, aunque una décima menos que en el trimestre anterior. Según las cifras publicadas por el organismo, solo en el último trimestre la vivienda se revalorizó de media un 4%, medio punto más que en los tres primeros meses del año: la subida en la obra nueva es del 2,6%, frente al 5,5% registrado en marzo, evidenciando una mayor estabilidad; mientras la segunda mano crece un 4,2%, frente al 3,2% anterior, registrando en el mayor alza trimestral en diez años. «El fuerte ritmo de encarecimiento de la vivienda responde a la combinación de una demanda sólida que no deja de crecer, unas condiciones hipotecarias más favorables y una oferta muy limitada. El descenso del euríbor y la mejora de las condiciones de financiación han devuelto al mercado a compradores que se habían quedado fuera. Ahora, en muchos casos, resulta más barato comprar que alquilar. Esta situación representa una oportunidad para quienes llevaban tiempo esperando un entorno más propicio y volverán con fuerza al mercado», comenta María Matos, directora de Estudios de Fotocasa. La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias, en un comunicado, habla de «una tendencia alcista nacional» derivada del mismo comportamiento en la mayor parte de las comunidades, aunque es una de las pocas voces que habla de una potencial bajada: «Esperamos que se estabilice cuando el precio de la vivienda tope con los salarios y la capacidad de pago de los españoles, momento en el que el mercado autocorregirá el precio a la baja».

