Fabricar colchones, alternativa de futuro para A Coruña

La innovación no siempre se mide en grandes avances tecnológicos, ni en sectores punteros como la biomedicina o la inteligencia artificial. A veces, el progreso se esconde en lo cotidiano, en lo que acompaña al día a día de cualquier ciudadano. Ese es el caso de los colchones. Sí, fabricar colchones puede ser, según un estudio de la Fundación Cotec, una alternativa real de futuro para la provincia de A Coruña.

El planteamiento puede parecer sorprendente a primera vista. ¿Por qué una provincia acostumbrada a liderar exportaciones textiles o procesar pescado debería fijarse en algo tan aparentemente simple como un colchón? La respuesta está en un concepto clave: la complejidad económica.

La Fundación Cotec, referente nacional e internacional en innovación, ha realizado un análisis diferente de la realidad productiva y comercial de cada territorio. Esta organización privada sin ánimo de lucro, en la que el rey Felipe VI es el presidente de honor, agrupa a más de un centenar de empresas y administraciones. Su objetivo es estudiar cómo la innovación puede transformar la economía y la sociedad españolas.

Como Amazon o YouTube

Con esa mirada alternativa, Cotec ha elaborado un informe sobre Complejidad Económica. El trabajo aplica a la economía el mismo principio que utilizan los algoritmos de recomendación de Amazon o Temu: si alguien compra un producto determinado, es muy probable que pueda interesarse en otro de características similares. En este caso, si un territorio exporta con éxito una serie de bienes, tiene más probabilidades de producir y vender otros relacionados.

El estudio se apoya en dos conceptos: diversidad y ubicuidad. La diversidad mide la variedad de productos exportados por una economía, mientras que la ubicuidad señala cuántos países exportan un mismo artículo. Cuanto más variada es la cesta de bienes que produce un territorio, mayor es su diversidad, y cuanto más exclusivo sea ese producto en el mundo, menor es su ubicuidad. En esa combinación está la clave del crecimiento.

Hace dos décadas, España ocupaba el puesto 21 en la clasificación mundial de complejidad económica. Hoy ha retrocedido hasta el 31, porque cada vez más países fabrican los mismos bienes. A escala provincial, el informe revela qué importa y exporta cada territorio y, sobre todo, qué industrias afines podrían consolidar su futuro.

La provincia coruñesa cerró 2024 con una balanza comercial positiva de 2.690 millones. Fue la sexta exportadora entre las 50 españolas, con un total de 1.380 millones en ventas al exterior. Sus principales productos fueron trajes de mujer no tejidos (170 millones), suéteres (98), petróleo refinado (70) y pescado procesado (64).

En el capítulo de importaciones, A Coruña se situó en la novena plaza, con 1.100 millones. El petróleo crudo lideró las compras (292 millones), seguido del pescado procesado (56), los trajes de mujer (43), los suéteres (41) y el gas de petróleo (41).

A pesar de estas cifras, el indicador de complejidad económica de la provincia apenas alcanza los -0,44 puntos, lo que la coloca en el puesto 44 de 48, muy cerca de la cola del país. Es decir, exporta bastante, pero en productos demasiado comunes y, por tanto, con escaso valor añadido.

¿Qué industrias podrían ayudar a dar un salto cualitativo? Según Cotec, las recomendaciones más afines para A Coruña son el hilo de algodón puro no minorista, otros artículos de tela, colchones, bolsas de embalaje y mandioca.

De entre todas, la opción de los colchones destaca por su potencial. El epígrafe no se limita al colchón tradicional, sino que incluye somieres, artículos de cama, edredones, cojines o almohadas, fabricados con muelles, caucho, plástico o cualquier otro material de relleno. España exportó este tipo de artículos por valor de 355 millones durante el año pasado, lo que lo situó en el puesto 216 entre los 1.220 productos más vendidos al exterior. En total, representaron un 0,089% de las exportaciones nacionales.

Aunque el porcentaje pueda parecer modesto, lo cierto es que se trata de un mercado con margen de crecimiento y con capacidad para aprovechar la experiencia acumulada en A Coruña en la industria textil y en la fabricación de artículos para el hogar. Si la provincia ya sabe producir prendas de vestir y gestionar cadenas logísticas internacionales, tiene parte del camino recorrido para dar el salto hacia esta industria.

La mandioca

Otra propuesta llamativa es la mandioca, un tubérculo de alto contenido en fécula, muy demandado en algunos mercados internacionales. En 2024, España exportó mandioca y productos similares por 33,4 millones, pero importó por valor de 49,9, lo que dejó un déficit comercial de 16,5 millones. Fue el producto número 707 de los 1.220 analizados y supuso solo el 0,0085% de las exportaciones españolas. Aquí, la oportunidad para A Coruña parece menor. No obstante, sirve de ejemplo para mostrar cómo el informe explora conexiones inesperadas.

El portal interactivo de Cotec ilustra gráficamente esta red de productos relacionados, en la que las afinidades son las pistas para anticipar exportaciones futuras. Igual que durante la pandemia empresas gallegas adaptaron sus líneas de producción para fabricar mascarillas o respiradores, el informe sugiere que existen caminos alternativos para diversificar y aumentar la complejidad económica de la provincia.

Fabricar colchones o producir mandioca puede sonar poco glamuroso, pero responde a una lógica de fondo: aprovechar el conocimiento existente para abrir nuevas vías de exportación. Lo que hoy es un simple epígrafe estadístico puede convertirse mañana en una oportunidad real de empleo, inversión y diversificación para la provincia de A Coruña.

