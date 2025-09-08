La creación de empresas se estanca en Galicia pese al ‘milagro’ de julio

Pese a registrar un fuerte repunte en el mes de julio, el ritmo de creación de empresas en Galicia marcha este año por debajo de la media estatal. En lo que va de 2025, la comunidad registró 2.823 nuevas compañías, un incremento de menos del 1% con respecto al ejercicio anterior. La autonomía se sitúa así por debajo del aumento general del 4% en España.

Esta es una de las conclusiones que se pueden extraer del Estudio sobre Demografía Empresarial de Informa D&B. Un informe que revela, eso sí, un notable repunte en el mes de julio, cuando las constituciones en Galicia crecieron un 17%, hasta alcanzar las 381 nuevas sociedades. Este dato supera el incremento del 10% registrado en la media nacional durante el mismo periodo, lo que demuestra un mejor comportamiento de la economía gallega en el último mes analizado.

El capital invertido cae

Con respecto a capital invertido, la evolución de Galicia muestra una tendencia contraria a la creación de empresas. El desembolso de capital en la comunidad autónoma ha descendido un 7% en el acumulado del año, alcanzando los 179 millones de euros. En el mes de julio, esta cifra se desplomó un 64%, quedando en 14,5 millones de euros.

Construcción y actividades inmobiliarias se alza como el motor principal de la creación de empresas en la comunidad, con 562 constituciones. Le sigue de cerca el Comercio, con 534 nuevas sociedades durante los primeros siete meses. Por provincias, A Coruña lidera la estadística con 1.218 creaciones, seguida de Pontevedra con 1.052, Lugo con 304 y Ourense con 249.

A nivel nacional, el panorama de la demografía empresarial muestra que España creó un total de 76.795 empresas entre enero y julio, lo que supone un aumento del 4%. Las comunidades autónomas que concentran el mayor número de creaciones son Madrid (17.280), Cataluña (14.966) y Andalucía (12.856). En cuanto a la inversión, Andalucía acumuló el mayor desembolso de capital con 897 millones de euros, un 33% más que en 2024. A pesar del crecimiento general en la creación de empresas, el capital total invertido en el país ha disminuido un 9% en el acumulado del año, aunque en julio ha repuntado un 33%. Por otro lado, el informe destaca que el sector del Comercio es el único que ha perdido 742 creaciones con respecto a 2024..