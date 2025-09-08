El escudo del sistema eléctrico se reforzará con cortes de luz a fábricas todavía más rápidos

España se lanza a reforzar uno de los escudos que evitan grandes desajustes en el sistema eléctrico. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) prepara la aprobación de una reforma del sistema que sirva para reducir el consumo de electricidad en caso de urgencia y con la que busca agilizar y ampliar su alcance, con el objetivo de que las nuevas medidas estén plenamente en vigor ya el próximo año. Entre ellas destaca acelerar la interrupción del suministro eléctrico de fábricas intensivas en consumo de luz, las cuales ya han experimentado cortes de este tipo.

España puso en marcha durante la crisis energética de 2021 un mecanismo que permite forzar la parada de grandes fábricas industriales para recortar rápidamente el consumo de electricidad en caso de que haya riesgo de desajustes graves en el sistema eléctrico nacional. Tras el histórico apagón del pasado 28 de abril, todos los mecanismos para garantizar el correcto funcionamiento del sistema están bajo lupa. El llamado Sistema de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD) no está concebido específicamente para evitar grandes apagones, sino que busca garantizar que el mercado eléctrico tenga reserva de energía suficiente.