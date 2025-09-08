Fondos europeos: apenas 12 meses para solicitar los últimos 24.000 millones

España se la juega en los próximos 12 meses con los fondos europeos Next Generation EU y se asoma al riesgo de perder parte de los 80.000 millones de euros a fondo perdido asignados por la Comisión Europea por una doble vía: si no completa su ejecución antes del 31 de agosto de 2026 o si no se logra que el Congreso apruebe algunas de las reformas legales comprometidas con Bruselas. De momento, Bruselas ya ha penalizado a España con un descuento de 1.100 millones por no haber logrado aprobar aún la subida de la fiscalidad del diésel y, según estimaciones de Caixabank Research, aún no se ha terminado de ejecutar el 72% de los proyectos de inversión del Plan de Recuperación.

El Gobierno es consciente del reto al que se enfrenta. «Sabemos que el tiempo apremia y por eso estamos actuando con ambición, pero también con sentido práctico», decía el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante su última comparecencia en el Senado, en julio. «Seguimos trabajando en clave interna, pero también con la propia Comisión Europea para asegurar una implementación completa del plan en fecha, para el mes de agosto del año 2026», dijo a los parlamentarios. El servicio de estudios BBVA Research calcula que si se mantiene el ritmo actual de realización de ayudas y licitaciones (que cifra en unos 1.200 millones al mes) existe riesgo de perder unos 6.000 millones de euros al cierre del Plan de Recuperación, por lo que llama a apretar el acelerador (hasta los 1.500 millones al mes).

Los cálculos de la consultora LLYC llevan a una conclusión más pesimista. «España nunca ha ejecutado más del 80% de los programas vinculados a otros fondos europeos. En este caso podemos prever entre 10.000 y 12.000 millones que se dejarían de ejecutar. Van a unirse dos cosas, no se va a poder adjudicar ni recibir todo» apunta Francesc García Donet, asesor de LLYC.

El problema no es exclusivo de España. Consciente del riesgo de no lograr la absorción de los 357.000 millones de euros en subvenciones (y 291.000 millones en préstamos) que la Comisión Europea asignó a los países de la UE dentro del programa ‘Next Generation EU’, Bruselas pidió en junio acelerar el cumplimiento del Plan de Recuperación, pues hasta entonces solo se había gastado poco más de la mitad del dinero a fondo perdido.

Dentro del programa de los fondos europeos Next Generation EU, la Comisión Europea asignó en 2021 a España una cantidad aproximada de 163.000 millones de euros, la mitad de ella en transferencias (unos 79.854 millones a fondo perdido) y la otra mitad, en préstamos. En el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), el Gobierno español articuló los proyectos y las ayudas en las que gastar las citadas cantidades entre 2021 y 2026 a cambio de cumplir algo más de 500 compromisos de inversiones y reformas repartidos, ahora, en nueve tramos.