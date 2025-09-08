El mercado inmobiliario está en una época en la que pocas cosas se pueden predecir. Los economistas analizan constantemente las tendencias para intentar comprender hacia dónde se dirige el sector, pero pocos saben qué pasará. Ahora, Gonzalo Bernardos ha dicho que las personas que quieran comprarse una casa deben darse prisa.

Entre los factores que se provocan esta incertidumbre se encuentran las tasas de interés, la inflación y la demanda de viviendas, que juegan un papel crucial en la fluctuación de los precios y en la estabilidad del mercado.

Por eso, nadie sabe qué pasará en unos meses, así que apremian a los compradores para que se hagan con una vivienda pronto si no quieren que sea más cara.

"Mejor año del sector inmobiliario"

El economista Gonzalo Bernardos se pasó por el portal especializado 'El Panda Inversor' para hablar de la situación actual que atraviesa este sector. Según el experto, el 2025 sería "el mejor año del sector inmobiliario" porque se iban a producir determinados cambios que iban a favorecer este tipo de operaciones.

Sin embargo, más allá de las leyes del Gobierno y las previsiones del Banco Central Europeo de bajar los tipos de interés, se está produciendo una subida de precios, por lo que el economista avisa que "el que quiera comprar una vivienda que se dé prisa".

Más ventas y más caras

Los precios continuarán en aumento, provocando una situación ideal para vender, pero perjudicando a los compradores. "Van a subir mucho las transacciones y los precios porque se dan una serie de circunstancias muy favorables para la adquisición de vivienda", asegura Bernardos.

El profesor también daba un dato que ayudaba a entender esta situación: "Se espera que este año se vendan más de 750.000 viviendas, de las cuales casi el 90% serán de segunda mano. Será un año de máximos históricos en lo que a la venta de inmuebles usados se refiere".