Guerra comercial, fin de fondos UE y parálisis legislativa someten a examen la economía española

La economía española se prepara para nuevo curso económico en el que, según todos los pronósticos, volverá a ser la primera de la clase, pero en el que tendrá que afrontar, al menos, tres asignaturas hueso: la guerra comercial global, la parálisis legislativa en España y la recta final de los fondos europeos. Por segundo año consecutivo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) vuelve a señalar la economía española en 2025 como la de mayor crecimiento entre los países desarrollados pero, en todo caso, dentro de un contexto de general de desaceleración. Después de haber crecido un 3,2% en 2024, los pronósticos para la economía española anticipan tasas de entre el 2,4% y el 2,6% para 2025, en un marco de «enfriamiento sincronizado de la economía mundial», según la expresión utilizada en el último Informe Económico y Financiero de Esade.

La escuela de negocios resalta la posición relativamente favorable de la economía española, apoyada en la fortaleza del consumo interno, el empuje del turismo, un nivel de empleo en máximos históricos, el impulso de la inmigración, los menores precios energéticos (por el auge de las renovables), el elevado ahorro de las familias, el bajo endeudamiento de hogares y empresas, el dinamismo exportador, el despliegue de los fondos europeos Next Generation EU o los últimos recortes en los tipos de interés.

Las asignaturas hueso

La guerra comercial global entablada desde EE UU emerge como la asignatura más difícil que tendrán que encarar todas las economías del mundo —también la española— en el nuevo curso económico.

España, por su parte, tendrán que encarar otros dos huesos. La fragmentación parlamentaria y las dificultades del Gobierno para sacar adelante sus iniciativas legislativas dificultan en extremo la posibilidad de que el Ejecutivo logre aprobar unos nuevos Presupuestos para 2026 (después de haber estirado los de 2023 mediante prórrogas en 2024 y 2025) en los que poder encajar sus nuevos objetivos políticos de un mayor gasto en políticas de vivienda y de defensa.

La asignatura de los fondos europeos Next Generation EU se presenta como especialmente complicada en este curso. Quedan solo 12 meses (hasta el 30 de agosto de 2026) para que España logre terminar de gastar los alrededor de 80.000 millones de euros en transferencias asignados por la Comisión Europea. Entre los analistas, existe el temor de que las administraciones españolas no lograrán completar el desafío y de que se perderán algunos miles de millones por el camino, aunque el Gobierno ha asumido el reto de apretar el acelerador.

Después de haber recibido cinco desembolsos de fondos europeos entre agosto de 2021 y agosto de 2025 (por unos 54.000 millones de euros, apenas queda un año (hasta el 30 de septiembre de 2026) para que el Gobierno solicite los cuatro desembolsos restantes (por unos 26.000 millones) después de que vaya acreditando el cumplimiento de los alrededor de 250 hitos y objetivos comprometidos en el Plan de Recuperación que están pendientes de ejecutar. La ausencia de una mayoría clara en el Parlamento y la parálisis legislativa complica este objetivo del Gobierno, pues, de no sacar adelante algunas de las leyes comprometidas, España volverá a ser penalizada con recortes en la recepción de fondos, como ya ha pasado por la imposibilidad el Gobierno de aprobar la subida de la fiscalidad del diésel comprometida con Bruselas.

De momento, los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan un crecimiento ligeramente acelerado en el segundo trimestre del año (con una tasa trimestral del 0,7%, frente al 0,6% del primer periodo) en el que el destaca, sobre todo, el repunte de la inversión en maquinaria, bienes de equipo y sistemas de armamento y un aumento sostenido del consumo privado que toman el relevo del gasto público y del sector exterior que han pasado a ser un lastre (con tasas negativas). «El principal factor detrás de la desaceleración es la menor contribución del sector exterior», ratifica el Banco de España. «Tanto para el año 2025 como para el año 2026 se espera que el principal factor de crecimiento sea la demanda interna, el sector privado, tanto el consumo como la inversión, tal como hemos visto en los últimos meses», apuntó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante su comparecencia de julio en el Senado, introduciendo la idea de un cambio de modelo en el patrón de la economía española.

El FMI prevé que el PIB español crecerá este año el 2,5% (en línea con la previsión del Gobierno, del 2,6%), más que la media prevista para el conjunto de las economías avanzadas (1,5%) y, en particular, por encima de las tasas estimadas para el conjunto de la Unión Europea (1%), para los Estados Unidos (1,9%) y para países como Alemania (0,1%), Francia (0,6%) o Italia (0,5%). Según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para 2025 se prevé un PIB real un 10% por encima del nivel de 2019, mientras que la media de la zona euro se situará un 5% por encima.