Abanca emite 500 millones en deuda con una demanda 8 veces mayor que la oferta
A Coruña
Abanca ejecutó ayer una emisión de capital regulatorio AT1 por importe de 500 millones de euros en participaciones preferentes de carácter perpetuo. La operación se ha dirigido exclusivamente a clientes profesionales y contrapartes elegibles y la demanda fue ocho veces mayor a la oferta.
Durante los primeros 6 años y medio, los valores devengarán una remuneración fija del 6,125% anual, liquidable trimestralmente por trimestres vencidos. Después de ese período, la remuneración se ajustará cada cinco años, de acuerdo con las condiciones habituales. Con esta operación refinanciará la emisión similar (AT1) de 375 millones emitida en enero de 2021.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una nueva tercera ronda para un nuevo barrio: un carril menos y espacio peatonal
- Este restaurante de carretera se está popularizando en la provincia de A Coruña por su churrasco a la brasa
- Aduanas y Guardia Civil encuentran en el puerto exterior de A Coruña más de 5.000 litros de gasóleo fraudulento
- Un barrio de A Coruña tendrá la primera pista de pumptruck de la ciudad
- Este pueblo a media hora de A Coruña busca vecinos: ofrece trabajo y tiene alquileres desde 400€
- Así es el mercadillo más popular cerca de A Coruña: cada sábado desde hace más de 40 años
- El Concello recupera el proyecto para reordenar el tráfico en la plaza de Ourense
- El nombre de niña bonito y poco común de moda en A Coruña: solo tiene 5 letras y apenas se escucha en España