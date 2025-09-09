Los minoritarios de Banco Sabadell consideran que la oferta de BBVA "resta valor, aumenta la carga impositiva y recorta la retribución futura"

La Asociación de Accionistas Minoritarios de Banco Sabadell recomendó este martes estudiar sin prisas la oferta lanzada por BBVA y "esperar a la opinión del consejo antes de acudir al canje". El consejo de administración de Banco Sabadell, que preside Josep Oliu, dispone de un plazo máximo de 10 días hábiles para emitir su informe sobre la operación, en el que valorará si la oferta de BBVA resulta adecuada o no para los intereses de los accionistas. Pese a esta recomendación, lo cierto es que la asociación ha mostrado su clara oposición al operación. La propuesta es para la asociación de minoristas una oferta que no premia al actual accionariado del Sabadell y que además lo "castiga": "Resta valor, aumenta la carga impositiva y recorta la retribución futura. Frente a ello, la evolución de Banco Sabadell en solitario demuestra que la opción más rentable y segura es mantener su independencia".

La asociación recomienda a todos los accionistas esperar a conocer la posición oficial del Consejo y los argumentos esgrimidos antes de tomar una decisión sobre su participación en el canje. Esta asociación, considera que este informe "constituye una pieza clave de información que debe ser tenida en cuenta por todos los accionistas a la hora de valorar la operación".

El periodo de aceptación permanecerá abierto hasta el 7 de octubre, por lo que la asociación aconseja tomarse todo ese periodo para tomar la decisión final. Recuerda que rechazar la OPA es tan sencillo como no acudir a la oferta. En la práctica, basta con no hacer nada para que la posición del accionista compute automáticamente como oposición a la oferta.

La asociación insiste en que la oferta de BBVA es "ofensiva", ya que "adolece de graves carencias". En primer lugar, la asociación considera que BBVA no ha mejorado la oferta inicial y la prima sigue en negativo. En la práctica, esto significaría aceptar perder dinero en lugar de beneficiarse del valor real de los títulos. A este argumento, BBVA considera que la primera oferta se presentó directamente al consejo de administración y que desde ese momento las acciones del Sabadell se revalorizaron.

A esta "infravaloración" que aluden los accionistas se suma la intención de BBVA de poder hacerse con el control con sólo un 30% del capital, "una vía de entrada por la puerta de atrás que ignora a la mayoría de los accionistas". Además, el propio folleto reconoce que el canje "acarrearía un mayor coste fiscal para los minoritarios y que, en caso de éxito, la política de dividendos de Banco Sabadell sería revisada a la baja".