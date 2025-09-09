Así pueden los herederos esquivar el Impuesto de Sucesiones con una sola cláusula

Perder a un ser querido no solo supone un golpe emocional; también implica hacerse cargo de ciertos trámites legales. Uno de los más importantes es decidir si aceptar la herencia, ya que conlleva obligaciones fiscales que conviene conocer antes de dar el paso.

En España, recibir una herencia está sujeto al Impuesto de Sucesiones, que grava el aumento de patrimonio que supone heredar bienes, dinero o propiedades. Este impuesto debe pagarse siempre antes de poder disponer legalmente de la herencia.

Si los herederos no tienen dinero suficiente en ese momento, la ley permite usar parte de los propios bienes heredados para pagar el tributo, siempre que el testamento haya previsto esta opción en el llamado “tercio de libre disposición”.

Documentación necesaria

Para acceder a los fondos de la persona fallecida, los bancos piden varios documentos. El Banco de España explica que los herederos deben reunir primero:

El certificado de defunción .

. El certificado del Registro de Actos de Última Voluntad (que indica si hay testamento).

(que indica si hay testamento). Una copia autorizada del último testamento o, si no lo hubiera, la declaración de herederos abintestato.

Una vez con esta base, la entidad financiera pedirá dos documentos clave adicionales:

El documento de adjudicación y partición de la herencia (donde se reparte formalmente entre los herederos).

(donde se reparte formalmente entre los herederos). La justificación del pago del Impuesto de Sucesiones o del reconocimiento de su exención.

Es importante tener en cuenta que, según la Ley 29/1987, los bancos son responsables subsidiarios de este impuesto: no pueden entregar el dinero hasta comprobar que se ha pagado.

Cómo pagar el Impuesto de Sucesiones

Para poder acceder a la herencia, hay que acreditar el pago o la exención del impuesto. Si los herederos no disponen de liquidez, se puede solicitar al banco que utilice parte del saldo de la cuenta del fallecido para cubrir este gasto.

El procedimiento es sencillo:

El heredero pide al banco que emita un cheque. El cheque se expide a nombre de la Agencia Tributaria o de la Consejería de Hacienda de la comunidad autónoma correspondiente. Una vez abonado el impuesto, se presenta el justificante en la entidad bancaria y entonces se desbloquean los fondos.

👉 En resumen: aceptar una herencia no es solo recibir bienes; es también cumplir con ciertos trámites y obligaciones fiscales. Reunir la documentación a tiempo y conocer el proceso de pago del impuesto ayuda a evitar retrasos y complicaciones.