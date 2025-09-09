Movilización sindical por la oposición de PP, Vox y Junts a reducir la jornada

«¿Cómo es posible que más del 72% de los votantes de Junts estén a favor de la reducción de jornada y ni siquiera se va a dar la oportunidad a que se debata en el Congreso?», se preguntó ayer en rueda de prensa el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Este miércoles los diputados de la cámara baja española votarán si aceptan o no a trámite la ley que pretende disminuir el tiempo de trabajo máximo en España a 37,5 horas semanales, desde las centrales asumen ya que el escenario más probable es que ese primer asalto lo pierdan y anuncian movilizaciones al respecto. «Vamos a continuar durante toda la legislatura con esta reivindicación», ha prometido su homólogo de CCOO, Unai Sordo.

El PP, Vox y Junts ya han avanzado que votarán en contra de la que pretende ser la medida estrella de esta legislatura en materia laboral del Gobierno. Desde el ministerio dirigido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, están intentando convencer a los posconvergentes de que cambien de parecer y retiren su enmienda a la totalidad a la norma. Este pasado viernes hubo un encuentro de alto nivel entre las partes, del que no trascendieron avances. Fuentes consultadas de Junts reconocen que durante las últimas horas ha habido contactos y videoconferencias entre los diputados del grupo parlamentario y el Ministerio de Trabajo, si bien «estamos dónde estábamos», afirman esas mismas fuentes.

«Determinados grupos políticos no quieren ni discutir» y prefieren «quitarse de encima» un debate que puede costarles popularidad entre sus electorados, según ha afirmado el secretario de CCOO, Unai Sordo, este lunes. Y es que esta semana presumiblemente se dará la paradoja de que una mayoría de diputados votará en contra de una medida sobre la que, según sondeos demoscópicos, existe una mayoría ciudadana favorable.