«La oferta del BBVA es inamovible en cualquiera de sus vertientes»

Llegamos al momento que tanto esperaban: que el accionista pueda decidir. ¿Cómo van a convencerles de que deben vender cuando la prima sigue siendo negativa?

La oferta se explica por sí misma, los accionistas del Sabadell tienen ante sí una oportunidad única de unirse a un proyecto muy potente y tienen 30 días para aprovecharla. Es un proyecto ganador porque estamos juntando dos bancos en su mejor momento. Si por separado son buenos, imagina lo que podemos hacer juntos. Tiene ventajas para los clientes de ambas entidades, sobre todo empresas y pymes, que tienen grandes garantías de crédito, incluyendo una garantía total a las pymes y los autónomos del Sabadell del crédito a corto plazo durante los próximos 5 años, y una garantía del crédito total a la inmensa mayoría de pymes y autónomos de Catalunya. También podrán disponer de más de 5.000 millones adicionales de financiación al año, que es un beneficio para la sociedad, una gama de productos más amplia, una red más potente, más del doble de oficinas, más del triple de cajeros. Los empleados podrán disponer más y mejores oportunidades de desarrollo, en un líder europeo.

¿Y para los accionistas?

Tienen una oferta que representa un valor equivalente al del Sabadell, que está en máximos de más de una década, después de haber visto cómo el valor de Sabadell ha crecido de una manera muy importante desde que anunciamos la oferta, con un incremento en el beneficio por cada acción del Sabadell de más del 25%. El accionista del Sabadell tiene que pensar que puede capitalizar un valor máximo histórico, del 25% de incremento, frente a un escenario alternativo de un Sabadell que, tras la venta de TSB, será más pequeño y menos diversificado. Habrá que pensar también qué le puede pasar a la cotización de Sabadell si esta operación no tiene éxito. La revalorización de la acción del Sabadell ha sido importante desde que presentamos la oferta. Todos estos argumentos tiene que convencer a los accionistas. El hecho de que el mercado esté por encima responde a juegos de mercado, que desaparecerán cuando se vea que la oferta es la definitiva.

¿Habrá cambios en la oferta?

No. Cuando se vea que es la definitiva y que ya no cabe ningún cambio, se corregirá; es verdad que puede que haya un precio en la pantalla de mercado superior, pero eso no quiere decir que los accionistas de Sabadell pueden vender a ese precio, porque si lo hicieran todos, colapsaría el precio. La oferta de BBVA es por el 100% al precio que ofertamos. Todos pueden vender a ese precio, cosa que no ocurre con el precio de la pantalla. Otro dato a tener en cuenta: cuando presentamos la oferta suponía una prima del 42% frente a las cotizaciones del mes previo. Si comparamos con otras opas no solicitadas que ha habido en Europa desde entonces, las más recientes, que ha habido 5 o 6, la media de prima sobre el mes previo es del 12%. Estamos hablando de 30 puntos de diferencia. Eso fue hace un año y medio. Desde entonces el valor de la oferta ha subido un 43%. Y esa oferta, como digo, es a todos los accionistas. Ha subido un 43% porque está en acciones.

Los analistas y expertos dan por hecho desde hace meses que es imprescindible mejorar la oferta. ¿Se equivocan?

Sí, se equivocan. Es entendible que en un proceso de opa se piense que pueda llegar a esa mejora porque en otras operaciones ocurre. Esta operación empieza con una prima muy elevada porque empieza como una conversación de fusión, una propuesta de fusión que luego trasladamos en los mismos términos a los accionistas en un formato opa. Consideramos que es una oportunidad única. Es inamovible, en cualquiera de sus vertientes. La oferta es la oferta, y cuando se vea que es la oferta definitiva se corregirá el diferencial.

Los accionistas tendrán que dar visto bueno a una opa que, por mandato del Gobierno durante tres años limita la aplicación de sinergias. Hablamos de 235 millones en sinergias en dos años. ¿No es muy poco para convencerles?

No. La diferencia entre la operación antes de la condición del gobierno y después es de un retraso de un año en la materialización de las sinergias. Y en una operación de esta relevancia, el que las sinergias tarden un año no cambia la ecuación económica de manera relevante.

Desde Banco Sabadell, no obstante, aseguran que han encontrado más «omisiones» y «optimismo» en los números que en la versión anterior.

No voy a comentar sobre las declaraciones que hagan otros. Creo que llevamos mucho tiempo preparando toda la información que ha sido registrada no solamente en la CNMV, sino también en la SEC y obviamente confiamos plenamente en que ambas entidades supervisoras hayan hecho bien su trabajo. Dudo que pueda haber omisiones en unos documentos tan relevantes.

¿Cuál ha sido la última vez que ha hablado con Blackrock, primer accionista de ambas entidades?

No voy a comentar cuando hablo o dejo de hablar con accionistas relevantes porque son reuniones que entran dentro del ámbito privado. Pero tenemos diálogo frecuente con nuestros principales accionistas, muy frecuente.

Si no consiguen el 50% de capital del Sabadell, ¿desisten?

Sí, tenemos una condición de aceptación mínima. Es la única que queda, que condiciona el éxito de la oferta a que obtengamos más de la mitad de los derechos de voto de Banco Sabadell. Si no, nos retiramos y ya está.

«No me arrepiento en absoluto de haber iniciado este camino»

En estos 16 meses ¿ha habido momentos en que usted pensara en tirar la toalla? No. Ha habido algunos momentos, como las condiciones que nos impuso la CNMC o el Consejo de Ministros en los que se abría la puerta a repensar la operación y su atractivo, pero hemos visto de forma muy clara, en el caso de las condiciones de la CNMC o del Consejo de Ministros, que siendo compromisos importantes para los clientes y la sociedad no hacen que la operación deje de ser atractiva. Luego está la venta de TSB y el dinero extraordinario que genera. Es una operación que no cambia el atractivo de la operación porque no estábamos pensando que esta operación tuviera sentido por la presencia de Sabadell en Reino Unido. ¿Volvería a presentar la opa? Seguro que sí. No me arrepiento en absoluto de haber iniciado este camino que conduce a un proyecto muy ilusionante para los clientes, los empleados y los accionistas de ambas entidades.