Hacienda ya puede saber si guardas dinero en efectivo en tu casa

Hacienda tiene en el punto de mira al dinero en efectivo y escudriña con mucha atención los movimientos que se realizan con él. Esta política de vigilar tan de cerca las actividades que se hacen con la moneda física busca evitar delitos como el blanqueamiento del narcotráfico o la venta de armas o el desfalco y el fraude.

Pero tampoco hay que temer: tener dinero guardado en casa en efectivo no es ilegal, ni hay que pagar más impuestos por él. Cualquier persona que desee tener sus ahorros a buen recaudo en una caja fuerte en su casa o, como se dice coloquialmente, 'debajo del colchón' puede hacerlo sin problema.

Aun así, por la seguridad de todos, la Agencia Tributaria pone especial cuidado en registrar todos los movimientos de efectivo: gracias a un criterio automático, los funcionarios de Hacienda fiscalizan todas las operaciones con dinero efectivo que cumplan una serie de requisitos.

¿Qué operaciones con dinero efectivo vigila Hacienda?

Una oficina de la Agencia Tributaria. / Archivo

La Agencia Tributaria tiene un método muy sencillo para conocer qué movimientos hacemos con dinero efectivo: según el artículo 93 de la Ley General Tributaria, todos los bancos están obligados "a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas".

Así, las entidades financieras comunican a Hacienda cada vez que registran un movimiento que implica una retirada o ingreso de más de 3.000€ o cualquier operación en la que se utilice un billete de 500€.

La información que el banco trasladará a la Agencia Tributaria cuando "salte" alguna de estas alarma abarca desde "movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones activas y pasivas".

¿Cómo evitar estar en el punto de mira de Hacienda si ahorramos dinero en efectivo?

El 'escudo' más eficaz contra el escudriño de Hacienda es hacer una buena declaración de la renta: es decir, incluir en el borrador anual todo el dinero efectivo que guardamos en casa y aclarar el origen del mismo para someterlo a la carga impositiva adecuada.