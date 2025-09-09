Hacienda ya puede saber si guardas dinero en efectivo en tu casa
Mucho ojo si tienes dinero 'debajo del colchón'
M. R.
Hacienda tiene en el punto de mira al dinero en efectivo y escudriña con mucha atención los movimientos que se realizan con él. Esta política de vigilar tan de cerca las actividades que se hacen con la moneda física busca evitar delitos como el blanqueamiento del narcotráfico o la venta de armas o el desfalco y el fraude.
Pero tampoco hay que temer: tener dinero guardado en casa en efectivo no es ilegal, ni hay que pagar más impuestos por él. Cualquier persona que desee tener sus ahorros a buen recaudo en una caja fuerte en su casa o, como se dice coloquialmente, 'debajo del colchón' puede hacerlo sin problema.
Aun así, por la seguridad de todos, la Agencia Tributaria pone especial cuidado en registrar todos los movimientos de efectivo: gracias a un criterio automático, los funcionarios de Hacienda fiscalizan todas las operaciones con dinero efectivo que cumplan una serie de requisitos.
¿Qué operaciones con dinero efectivo vigila Hacienda?
La Agencia Tributaria tiene un método muy sencillo para conocer qué movimientos hacemos con dinero efectivo: según el artículo 93 de la Ley General Tributaria, todos los bancos están obligados "a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas".
Así, las entidades financieras comunican a Hacienda cada vez que registran un movimiento que implica una retirada o ingreso de más de 3.000€ o cualquier operación en la que se utilice un billete de 500€.
La información que el banco trasladará a la Agencia Tributaria cuando "salte" alguna de estas alarma abarca desde "movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones activas y pasivas".
¿Cómo evitar estar en el punto de mira de Hacienda si ahorramos dinero en efectivo?
El 'escudo' más eficaz contra el escudriño de Hacienda es hacer una buena declaración de la renta: es decir, incluir en el borrador anual todo el dinero efectivo que guardamos en casa y aclarar el origen del mismo para someterlo a la carga impositiva adecuada.
- Una nueva tercera ronda para un nuevo barrio: un carril menos y espacio peatonal
- Este restaurante de carretera se está popularizando en la provincia de A Coruña por su churrasco a la brasa
- Aduanas y Guardia Civil encuentran en el puerto exterior de A Coruña más de 5.000 litros de gasóleo fraudulento
- Un barrio de A Coruña tendrá la primera pista de pumptruck de la ciudad
- Este pueblo a media hora de A Coruña busca vecinos: ofrece trabajo y tiene alquileres desde 400€
- Así es el mercadillo más popular cerca de A Coruña: cada sábado desde hace más de 40 años
- El Concello recupera el proyecto para reordenar el tráfico en la plaza de Ourense
- El nombre de niña bonito y poco común de moda en A Coruña: solo tiene 5 letras y apenas se escucha en España