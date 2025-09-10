La pandemia ensombreció la meteórica trayectoria de Bimba y Lola. Con una caída de la facturación del 27%, la enseña creada hace 25 años por las hermanas Uxía y María Domínguez cerró el ejercicio de 2020 en números rojos. Perdió 5 millones de euros, frente a los más de 18 de beneficios del año anterior. Las ventas no tardaron en pisar de nuevo el acelerador y la compañía recuperó el plan de negocio previsto, enfocado a la expansión internacional. Desembarcó en Polonia, Países Bajos y Rusia y puso el ojo en China. A través de una joint venture con Grupo ImagineX (filial de The Lane Crawford Joyce Group, una de las principales distribuidoras de moda en el país), Bimba y Lola se propuso abrir una treintena de tiendas en grandes ciudades como Shanghái, Pekín, Shenzhen, Chengdu y Chongqing en cinco años.

Bimba y Lola cambia de socio y retoma la expansión en China

Solo se abrió una pop-up. El grupo gallego optó por posponer el crecimiento en China para centrarse en EE UU. Casi cuatro años después, retoma la aventura en el gigante asiático, aunque con cambio de socio.

La firma acaba de anunciar la inauguración de su primera tienda en Shanghái. Es un local de 110 metros cuadrados situado en el centro comercial Reel Mall, referencia para las compras de lujo en la ciudad. Ahora va de la mano de Zeying Group, distribuidora de una treintena de marcas extranjeras en China en más de 300 establecimientos. Bimba y Lola asegura que no ha habido un cambio de visión respecto al potencial del país y aspira a abrir nuevas tiendas. «Pero no marcamos ningún objetivo. Iremos poco a poco», asegura la compañía.

Así es la nueva sede central de la firma en Vigo por dentro

El traslado desde Mos a la nueva sede central en Vigo era uno de los hitos en la estrategia de crecimiento de Bimba y Lola. Estrenó su corazón corporativo en noviembre del pasado año tras un ambicioso proyecto de reforma del antiguo concesionario Comercial Automoto en la Avenida de Madrid. En él trabajan las más de 300 personas de las oficinas centrales. Tiene una superficie de 11.240 metros cuadrados y las obras siguen los estándares de certificación Breeman por su sostenibilidad. En su web es posible ver cómo quedó por dentro.