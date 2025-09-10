La justicia europea archiva la demanda de la Barrié para que anulase la liquidación del Popular

El largo recorrido judicial de la Fundación Barrié en Europa contra la liquidación del Banco Popular ha llegado a su final. El Tribunal General de la Unión Europea ha decidido archivar la demanda presentada por la entidad coruñesa con la que pretendía anular las decisiones de las instituciones comunitarias que permitieron la resolución exprés de la entidad financiera en junio de 2017.

El fallo fue adoptado por el presidente de la Sala Octava del tribunal el pasado 2 de julio (ocho años después de que se presentase la reclamación) y se publicó este lunes en el Diario Oficial de la Unión Europea.

En términos jurídicos, el archivo supone la finalización del caso sin que el tribunal entre a pronunciarse sobre la eventual responsabilidad de la Comisión Europea o de la Junta Única de Resolución (JUR) en la caída del Popular. De hecho, las sentencias previas ya habían descartado que existiese tal responsabilidad, validaban la actuación de las instituciones comunitarias y confirmaban que la pérdida de valor de las acciones era inherente al mecanismo de resolución previsto en la normativa bancaria europea.

La Barrié había interpuesto este recurso en agosto de 2017, apenas dos meses después de que el Santander adquiriese el Popular por un euro simbólico tras la intervención europea. En su escrito, la fundación pedía que el tribunal revocase tanto la decisión de la JUR del 7 de junio de aquel año, que declaró inviable a la entidad, como la de la Comisión Europea que avaló el dispositivo de resolución. La operación redujo a cero todo el capital del banco y dejó sin valor a cientos de miles de accionistas, entre ellos a la fundación coruñesa.

Accionista histórico

La Barrié había sido uno de los principales accionistas históricos del Popular. Llegó a controlar más del 8% del capital. En el momento de la intervención, bajo la presidencia del ya fallecido José María Arias, mantenía un 1,48% de las acciones, valoradas en unos 18 millones de euros. Arias ocupaba además un asiento en el consejo de administración y ejercía como vicepresidente del banco. La resolución supuso un golpe económico para la institución.

No es la primera vez que la Barrié ve cómo sus intentos de recuperar parte de lo perdido se frustran. El pasado mes de julio, el mismo Tribunal General de la UE había archivado otra reclamación presentada por la entidad coruñesa en 2022, en la que exigía 47,5 millones en concepto de indemnización por la liquidación del Popular. En ese caso, la fundación acusaba a la Comisión Europea, al Banco Central Europeo y a la JUR de una actuación «ilícita y negligente» que, a su juicio, había precipitado la caída del banco.

La reclamación se sustentaba en tres ejes: el supuesto comportamiento irresponsable de la JUR, que con filtraciones y declaraciones habría contribuido al pánico financiero; la negligencia en la aplicación del procedimiento de resolución, que no habría protegido a los accionistas; y la falta de previsión y supervisión del Banco Central Europeo para evitar el colapso. Sin embargo, el tribunal desestimó estos argumentos y dio por finalizado el procedimiento.

El archivo de julio se unía a una larga lista de reclamaciones similares. Más de medio centenar de demandas de accionistas y bonistas del Popular han sido rechazadas por la justicia europea en los últimos años. En 2022, el propio Tribunal General ya había avalado la legalidad de la resolución, y en octubre de 2024 el Tribunal de Justicia de la UE puso fin al debate al confirmar que no existía derecho a indemnización alguna. La máxima instancia europea concluyó que la intervención del banco se ajustó a la normativa comunitaria.

