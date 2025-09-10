La mitad de las redes de las grandes eléctricas en Galicia están ya saturadas

La futura subestación Nuevo Vigo que el Gobierno incorporó a la planificación de las infraestructuras eléctricas con horizonte 2026 en la ampliación aprobada el pasado año para mejorar la seguridad del suministro, facilitar la integración de más fuentes renovables y cubrir las necesidades de grandes consumidores industriales vinculados a la transición energética es uno de los ocho enchufes que, por primera vez, se repartirán por subasta con criterios de sostenibilidad ambiental y volumen de inversión. Este tiene 182 megavatios (MW) de capacidad y hay tres peticiones de conexión, según detalló el Ministerio para la Transición Ecológica en la resolución con la convocatoria de los concursos en julio. Se da por hecho que entre ellas está la solicitud de Stellantis para engancharse directamente a la red de transporte y paliar los problemas en la producción por los cortes de suministro.

El procedimiento de puja ya se aplica también a los productores que quieren el acceso para volcar su producción. «Un medio eficaz y ordenado», justifica el departamento que lidera Sara Aagesen, ante el riesgo de «comportamiento especulativo de los agentes, caracterizado por un acaparamiento de la red que en algunos casos no venía justificado por el interés real o la madurez de las inversiones previstas». Tanto en generación como, sobre todo, en demanda, hay un auténtico bum de solicitudes de conexión en España, convirtiendo las redes eléctricas en un bien cotizadísimo y cada vez más escaso.

Sucede en la red de transporte que gestiona Red Eléctrica, la columna vertebral del sistema. Solo en Galicia, la operadora acumula solicitudes de acceso a demanda de 5.323 MW. En toda España se superan los 81.500, cifras de vértigo en comparación con los 40.000 megavatios hora (MWh) de pico de consumo ahora mismo.

Esa misma situación de congestión azuza la red de distribución bajo gestión de las grandes eléctricas. Siguiendo la orden de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), el sector publicó ayer sus mapas de capacidad con la información de cada nudo con una tensión superior a 1 kilovoltio. De cuánto está libre, cuánto está ocupado y la potencia en trámite para engancharse. Y apenas queda hueco para dar entrada a más grandes consumidores, como nuevas industrias, centros de datos o plantas de almacenamiento de electricidad.

Endesa, Iberdrola, EDP y Naturgy, que concentran alrededor del 90% de las redes de distribución en España, señalan que el 83,4% de sus nudos de la red «ya están saturados, lo que impide conectar la nueva demanda eléctrica». En País Vasco y La Rioja el porcentaje llega al 99%; al 96% en Aragón; el 94% en Navarra; y el 93% en Andalucía.

El caso de Galicia no es tan alarmante. El 49% de la capacidad está agotado, según detallan sus balances. Hay unos 4.200 MW ocupados, cerca de 200 admitidos en revisión todavía y el músculo disponible roza los 900 MW, repartido entre Naturgy (259 MW), Endesa (46 MW), Iberdrola (107 MW) y Begasa (484 MW).

«Esta saturación refleja el incremento de solicitudes de acceso y conexión de demanda derivado del desarrollo y aparición de nuevos agentes, junto con la regulación de la red de distribución que ha seguido en los últimos años un ritmo inversor y unos criterios distintos a los que exigía al crecimiento de la demanda, mucho más intenso y concentrada en determinados puntos», señalan en un comunicado conjunto la patronal Aelec (Iberdrola, Endesa y EDP) y Naturgy. Confían que la publicación de los mapas «contribuya a agilizar el proceso de identificación de capacidad disponible por los solicitantes, evitar solicitudes duplicadas, agilizar la tramitación y, en definitiva, facilitar la planificación de las inversiones, clave para avanzar en la transición energética».

Las distribuidoras rechazaron dos de cada tres solicitudes de acceso a sus redes en 2024, dejando fuera proyectos que sumaban 40.000 MW. Hablan de «desafío» en la integración de nueva demanda para lo que consideran «imprescindible» el refuerzo y la digitalización de las redes con «un esquema regulatorio y modelo retributivo que permita la realización de las inversiones». Que sea «coherente y estable». «Las propuestas regulatorias que la CNMC presentó a finales de julio no van, precisamente, en esta dirección», lamentan, con la advertencia de que, «sin estas condiciones, no será posible conectar a la industria, la vivienda, el almacenamiento o la movilidad eléctrica, desaprovechando el potencial de las energías renovables y limitando el crecimiento económico y la competitividad que la electrificación puede aportar a España».

El organismo presidido por Cani Fernández lanzó la consulta pública para la retribución por las redes en los próximos seis años y fijó una tasa del 6,46%. Está por encima del 5,58% actual, pero muy por debajo del 7,5% que piden las compañías. Una diferencia de 2.800 millones de euros.

