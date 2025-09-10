Norvento lanza su nueva familia de convertidores de energía de alta potencia

Norvento TECHnPower, la nueva marca del grupo energético gallego, acaba de lanzar al mercado una nueva familia de convertidores de energía de alta potencia. Los nXL están diseñados para «facilitar la integración de tecnologías limpias en proyectos a gran escala» y supone un paso más allá de la firma, especializada en el sector de autoconsumo comercial e industrial hasta ahora, entrando de lleno en el mercado de productos a escala de red. «Esto significa que estos nuevos equipos irán tanto destinados a instalaciones que producen electricidad en grandes cantidades y la distribución a través de las redes eléctricas para abastecer a hogares, empresas e industria como a grandes consumidores de energía, como los data centers», explica la compañía.

Están diseñados y fabricados íntegramente en España —en un futuro se elaborarán en la fábrica inteligente que el grupo presidido por Pablo Fernández Castro está construyendo en Lugo— y destacan por su capacidad para operar tanto en sistemas conectados a la red eléctrica como en entornos aislados, además de «su habilidad para cambiar sin cortes de suministro entre distintos modos de funcionamiento». La gama nXL es compatible con plantas fotovoltaicas, sistemas de almacenamiento con baterías, electrolizadores para hidrógeno verde, infraestructura portuaria, catenarias ferroviarias y sistemas de control de red. Norvento subraya también las ventajas de su diseño «compacto» y «su alta densidad de potencia», lo que permite «optimizar el espacio y reducir costes operativos».

La propia empresa vincula el estreno de esta nueva familia de productos fruto de su apuesta por la innovación tecnológica a «una nueva era». «Es un hito que reúne todo el conocimiento y saber hacer de Norvento, quien acumula más de 40 años de trayectoria en el sector y 15 como fabricante», señala Álvar Mayor Miguel, director de Innovación.