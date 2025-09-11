La coruñesa Tasga proyecta la mayor central hidráulica de bombeo de agua de Asturias

El grupo coruñés Tasga Renovables tramita una central hidroeléctrica de bombeo en el embalse de Salime en Asturias. Es el tercer proyecto de estas características que se presenta para este emplazamiento tras los planteados por Saltos del Navia —comunidad de bienes formada por EDP y Endesa y que es concesionaria del salto de Salime— y la andaluza Magtel, que ya cuenta con permisos de acceso y conexión a la red eléctrica.

En el contexto de la transición energética, las compañías eléctricas comenzaron hace más de un lustro a sondear la instalación de nuevas centrales hidráulicas de bombeo en España para avanzar en la producción de energías renovables, dar respaldo a las intermitentes plantas de generación eólica y solar, y ganar en capacidad de almacenamiento energético. Son iniciativas alentadas también desde el Gobierno de España, que aprobó una «Estrategia de Almacenamiento Energético» y ha encauzado hacia estos proyectos fondos europeos.

Aprovechando embalses existentes, construyendo balsas en diferentes cotas e instalando turbinas reversibles se pueden crear grandes almacenes de energía en los que se bombea agua a los depósitos superiores cuando la demanda eléctrica es baja y el precio de la energía barata, y en los que el agua se deja caer por gravedad para turbinar y generar electricidad cuando hay necesidad.

Asturias, por su disponibilidad de agua y orografía, tiene condiciones ideales para este tipo de proyectos. En varios embalses del suroccidente de la región incluso han surgido varios proyectos. Es el caso de Salime, el mayor embalse de la comunidad. Para él se han planteado hasta tres proyectos de central de bombeo. El último lo ha presentado el grupo Técnicos Asociados Gallegos (Tasga Renovables) a través de su filial Sarabia Renovables. Tasga, con sede en Santiago de Compostela, nació en 1998 con una primera concesión hidroeléctrica para la construcción y explotación del salto de Gomil en el río Mandeo. Actualmente, Tasga explota más de 39 megavatios (MW) hidroeléctricos en Galicia, 2,2 MW fotovoltaicos y cuenta con una cartera en fase avanzada de desarrollo de más de 200 MW eólicos. Además ha planteado varios proyectos de central hidráulica de bombeo en Galicia y ahora sale de su territorio con el proyecto para Asturias.

La filial Sarabia Renovables plantea en Salime una central hidroeléctrica reversible de 677,27 MW, una potencia instalada superior a la de cualquiera de las centrales hidráulicas de la región. La empresa ha iniciado los trámites de evaluación ambiental del proyecto —incluidas las infraestructuras de evacuación de energía— ante la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Anteriormente ya habían iniciado este trámite otros dos promotores con proyectos para construir centrales hidroeléctricas reversibles en el embalse de Salime. Saltos del Navia, la comunidad de bienes formada por las multinacionales energéticas EDP y Endesa y que es concesionaria del salto de Salime, planteó una central de bombeo de 800 MW de potencia con una nueva balsa superior de 6,8 hectómetros cúbicos que estará conectada al embalse con tuberías de más de dos kilómetros.

El tercer promotor es la compañía cordobesa Magtel. Plantea para Salime una central reversible de 265 MW de potencia instalada, con un nuevo depósito superior con capacidad para 3,04 hectómetros cúbicos de agua. La solicitud de autorización administrativa previa y el estudio de impacto ambiental del anteproyecto está actualmente en información pública. Magtel ya cuanta con permisos de acceso y conexión a la red eléctrica a través de la subestación de Pesoz y prevé una inversión de 210,45 millones de euros.