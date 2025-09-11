Iberdrola compra a Previ un 30,29% de su filial brasileña por 1.880 millones y sube al 84% del capital

Iberdrola ha alcanzado un acuerdo para adquirir el 30,29% de Neoenergia que estaba en manos de Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) por un importe de unos 1.880 millones de euros. Con esta operación, comunicada este jueves, el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán pasará de controlar el 53,3% de su filial brasileña al 84% del capital social.

El precio pactado asciende a 32,5 reales por acción, lo que representa un desembolso total de 11.950 millones de reales brasileños (unos 1.880 millones de euros). La transacción está condicionada a las autorizaciones regulatorias y se prevé que quede cerrada en los próximos meses.

Neoenergia suministra electricidad a cerca de 40 millones de personas en Brasil a través de cinco distribuidoras situadas en los Estados de Bahía, Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo, Mato Grosso do Sul y Brasilia, además de operar 18 líneas de transporte. En total, la filial cuenta con más de 725.000 kilómetros de redes de distribución, 8.000 kilómetros de líneas de transporte y una capacidad de generación renovable de 3.800 megavatios (MW), principalmente hidráulica.

En 2024, Neoenergia se situó como la compañía que más recursos destinó a infraestructuras básicas en Brasil, con inversiones superiores a 9.800 millones de reales (unos 1.540 millones de euros) orientadas a la expansión, renovación, mantenimiento y automatización de la red.

De cara al futuro, Iberdrola destaca que su filial encara unas perspectivas de fuerte crecimiento, impulsadas por un marco regulatorio favorable y el incremento previsto de la inversión en redes. Con esta adquisición, la eléctrica española da un paso más en su estrategia de reforzar el negocio de infraestructuras eléctricas, donde ya gestiona 1,4 millones de kilómetros de líneas en Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y España.