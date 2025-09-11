Inditex rubrica un nuevo récord en el primer semestre, pese a moderar su crecimiento

Inditex ha vuelto a firmar un semestre histórico con récord de ventas y beneficios, pero lo ha hecho con el freno de mano echado. El grupo textil gallego presentó ayer sus resultados del primer semestre fiscal —de febrero a julio de 2025— en un momento clave: tras ser el valor que más cae del Ibex en lo que va de año, los inversores buscaban señales de remontada.

«Hemos logrado un sólido rendimiento en este primer semestre del ejercicio 2025, con ventas satisfactorias en un entorno de mercado complejo y manteniendo sólidos niveles de rentabilidad. La eficiente ejecución de nuestros equipos demuestra la solidez del modelo de negocio de Inditex», reconoció Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex.

La compañía ganó 2.791 millones de euros en el primer semestre, un 1,6% más que en el mismo periodo de 2024 y la mayor cifra registrada nunca por Inditex entre febrero y julio. En paralelo, la facturación alcanzó los 18.357 millones, un 0,8% más, también récord. Pero ambos avances contrastan con los ritmos de crecimiento de los últimos años: en el primer semestre de 2024 el beneficio creció un 10,1%, en 2023 un 40,1% y en 2022 un 41%.

El arranque del ejercicio fue tibio. Entre febrero y abril, Inditex elevó sus ventas apenas un 1,5%, hasta los 8.524 millones, mientras el beneficio neto se quedó en 1.305, un 0,8% más. La ralentización del consumo y el golpe de los nuevos aranceles de Estados Unidos sobre los productos europeos se dejaron notar en la cuenta de resultados.

Contexto

Los datos admiten dos análisis: vaso medio lleno, por unas cifras históricas, o medio vacío, por la desaceleración respecto a ejercicios previos. Para unos, el grupo mantiene la tendencia de desaceleración frente a los años previos. Para otros, muestra capacidad de reacción en un entorno complejo, algo que los expertos leen como una señal positiva. Estos creen que el grupo fundado por Amancio Ortega entra así en un ciclo de normalización tras varios años de dobles dígitos que difícilmente podían sostenerse.

Inditex ha dejado atrás los años de crecimientos espectaculares a doble dígito y confirma que, a partir de ahora, su expansión se moverá en porcentajes más moderados. El grupo empieza a mostrar un patrón más estable, en línea con lo que sucede en el resto del sector, donde mantener incrementos por encima del 10% resulta insostenible a medio plazo. Inditex sigue creciendo, pero ya en la misma liga que sus grandes rivales. Los analistas señalan cuatro factores clave en esta moderación. En primer lugar, la ralentización del consumo en Europa en la primera parte del año. En segundo, el impacto de los aranceles de Donald Trump, que encarecen las exportaciones al segundo mercado, tras España, más importante de Inditex, Estados Unidos. En tercero, la evolución de las divisas, que ha jugado en contra del gigante textil (cuatro puntos básicos ha afectado al resultado final). Y en cuarto, no hay (casi) ninguna empresa capaz de crecer a doble dígito durante muchos años seguidos. Por ello, los expertos apuntan a que la desaceleración no debe interpretarse como un frenazo abrupto, sino como un ajuste tras varios años de comparativas extremadamente exigentes.

La rentabilidad de la compañía o el margen bruto (ventas menos el costo de los bienes vendidos) se mantuvo en niveles sólidos, en el 58% en el segundo trimestre, lo que confirma la fortaleza del modelo. Aun así, se trata de uno de los periodos tradicionalmente más débiles del año, al estar marcado por las rebajas de verano y un mayor peso del producto de temporada.

El mercado suele mirar con más interés al segundo semestre, que engloba la campaña de otoño-invierno, las ventas navideñas y las rebajas de enero, con prendas de mayor margen que las de verano. Inditex ya ha adelantado que las ventas en agosto y en la primera semana de septiembre han arrancado con un crecimiento del 9%, lo que invita al optimismo.

La gran incógnita es si estas cifras bastarán para que Inditex recupere el favor de los inversores. El grupo, que representa más del 10% del Ibex 5, acumula en 2025 el peor desempeño del selectivo, con caídas significativas en su cotización.

El reto de la multinacional gallega, a partir de ahora, será convencer a los inversores de que el frenazo en el crecimiento es solo una pausa natural tras años de subidas desorbitadas, y no un síntoma de agotamiento estructural.

El fuerte repunte llega tras la presentación de los resultados del segundo semestre, que, si bien quedaron por debajo de las previsiones del mercado, vinieron acompañados de un gran dato: un crecimiento del 9% en las ventas en el arranque del trimestre en curso.

La bolsa premia los resultados con un repunte del 6,5%

Inditex vivió ayer la sesión más brillante de los últimos meses. El gigante textil cerró la jornada en Bolsa con un alza del 6,52%, hasta los 45,4 euros por acción, lo que la convirtió en la compañía con mayor subida del Ibex.

La reacción de los inversores fue inmediata. En el comienzo de la sesión ya escaló hasta el 6% de subida. El tirón de la acción ha reducido de golpe las pérdidas anuales acumuladas, que pasan del 15% al 6,7%. Además, Inditex deja de ocupar el incómodo puesto de farolillo rojo del selectivo, que había ostentado desde el inicio de 2025. El cambio de tono se explica, sobre todo, por el contraste entre el pasado reciente y las expectativas futuras. Desde que la acción alcanzara su máximo histórico en diciembre de 2024, en 56,34 euros, la cotización se había desplomado un 25%, con una trayectoria descendente que incluso la había llevado a rozar los 40 euros por título en las últimas semanas. En paralelo, el Ibex 35 vivía un rally del 27%, lo que dejaba a Inditex rezagada y con un perfil débil frente a la fortaleza del mercado.

Ese diferencial es precisamente lo que ha amplificado la magnitud del rebote, según explican los analistas, que subrayan que los descensos acumulados habían descontado ya los resultados más flojos del segundo trimestre. En cambio, la mejora adelantada en las ventas a comienzos del actual trimestre fiscal ha servido como catalizador para disparar las compras.

Inditex informó de que entre el 1 de agosto y el 8 de septiembre, periodo equivalente a cinco de las trece semanas del tercer trimestre, las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante avanzaron un 9%. Una cifra que superó algunas estimaciones, que situaban el crecimiento esperado en el 7,3%.

Este repunte, en pleno arranque de la temporada de otoño, ha devuelto el optimismo a un valor castigado y ha animado a pensar que lo peor ha podido quedado atrás. Aunque la ralentización del crecimiento mantiene incertidumbres sobre su evolución bursátil, la sesión de ayer refleja que el mercado empieza a valorar más el vaso medio lleno, que el medio vacío.