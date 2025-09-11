PP, Vox y Junts tumban la reducción de la jornada laboral en el Congreso

El Congreso de los Diputados tumbó ayer el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Los votos de PP, Vox y Junts han sumado mayoría y la norma diseñada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no prosperará… por el momento. La líder de Sumar ha prometido volver a llevar a la Cámara baja el proyecto de ley, si bien algunas medidas contempladas en la norma pretende aprobarlas antes.

El fracaso de la que pretende ser la ley estrella del Gobierno en materia laboral durante esta legislatura puede tener distintas derivadas más allá del propio tiempo de trabajo. Los salarios de miles de trabajadores pueden verse condicionados por la incertidumbre de si finalmente acabará prosperando o no la norma, así como las relaciones entre el Ejecutivo, la patronal y los sindicatos, que tienen otras reformas pendientes.

El proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales incluía más elementos que la propia disminución del tiempo de trabajo. Y uno de estos genera especial preocupación entre las empresas. La ministra de Trabajo ya ha avanzado que modificará la normativa que rige el registro de jornada laboral, una ley vigente desde 2019 y que obliga a toda empresa a recopilar cuántas horas hacen cada día sus empleados.

La principal novedad que introducirá Yolanda Díaz una vez decaiga el proyecto de ley en el Congreso será la supresión del registro de jornada a papel y boli. Esta es una de las fórmulas habituales entre pymes o en determinados sectores, como la construcción. Un tipo de registro fácilmente manipulable por aquellas compañías que pretendan engañar a la Inspección de Trabajo, según han denunciado durante los últimos años los sindicatos de este organismo.

Registro horario

La idea es obligar a todas las compañías a pasarse a medios digitales, lo que permitiría a la autoridad laboral acceder a ellos en remoto y supervisar mejor que no se produzcan excesos de jornada. Según datos de la consultora Wolters Kluwer, que comercializa programas de fichado, tres de cada cuatro empresas no tiene totalmente digitalizado su registro de jornada.

La capacidad del Ejecutivo central de modificar la normativa sin tener que pasar por el Congreso es limitada y desde las organizaciones empresariales están preparadas para presentar demandas al respecto. Lo que judicializará el proceso y añadirá incertidumbre. Algunos aspectos de la normativa no los podrá cambiar el Ejecutivo, tal como pretendía vía ley, como, por ejemplo, aumentar el importe de las sanciones.

Debate

Durante los últimos meses Trabajo ha tratado de acercar posiciones con Junts para que los posconvergentes retiraran su enmienda a la totalidad y evitar lo que ha acabado sucediendo ayer. No ha sido así y desde Junts lamentaron el error de un diputado de Sumar en la mesa de portavoces que precipitó la votación en el Congreso. «En la víspera de la Diada se colocan del lado opuesto al pueblo catalán. [...] Hoy se ponen del lado de quien se está forrando. Representan a la patronal española reaccionaria», espetó Díaz a los posconvergentes, acusándoles de propinar una «bofetada» a más de dos millones de trabajadores en Catalunya y 12 millones en toda España que hubieran visto como a partir del 1 de enero de 2026 su jornada laboral hubiera disminuido.

«Ni derechas, ni izquierdas, Cataluña», le replicó el diputado de Junts, tratando de esquivar la etiqueta de «derechas» que le han colgado sus oponentes tras votar con PP y Vox. Cervera argumentó su ‘no’ en que la «pésima productividad» que registra España, que no permite acometer una ley así y que no cierren empresas. Argumentos que luego replicaron PP y Vox. Los posconvergentes se erigieron en los defensores del ‘petit botiguer’ y en una «cultura del esfuerzo» incompatible con una «solución mágica impuesta por ley» como la que plantea Sumar.

«Los mismos argumentos que escucho hoy los escuchaba con el SMI», les ha replicado Díaz, aludiendo a que el actual récord de empleo está siendo compatible con un incremento del 61% del salario mínimo interprofesional (SMI) acometido desde que Pedro Sánchez es presidente. La vicepresidenta defendió la norma como una manera de repartir los beneficios que una mayoría de empresas, grandes y pymes, han obtenido en los últimos años, mientras su oposición ha alegado que dichos beneficios no son suficientes para costear el incremento de costes laborales del 6,6% por trabajador que supondría la rebaja para aquellas compañías que trabajan a 40 horas semanales.

La duración media en Galicia se sitúa en 38,6 horas en los convenios pactados para este año

En su férrea defensa de la reducción de jornada a 37,5 horas semanales, los dos principales sindicatos del país apelaron ayer a la necesidad de adaptar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores a la nueva realidad social del siglo XXI. El tope se mantiene en 40 desde 1983, cuando el primer Gobierno de Felipe González la redujo desde las 44 horas en vigor hasta ese momento. CCOO y UGT arremetieron ayer contra PP, Vox y Junts por bloquear la medida y avisaron de que acabará aprobándose. El día a día de las empresas ya va por ese camino. Hasta agosto se registraron 2.826 convenios colectivos con efectos económicos en este 2025 que engloban a 954.176 empresas y cubren a casi 9 millones de trabajadores. La jornada media pactada se situó en 1.750,25 horas anuales por empleado, el equivalente a 38,3 horas semanales. Son cerca de 9 horas menos por ejercicio que en los convenios acumulados de enero a agosto de 2024, según la actualización de la estadística de convenios colectivos publicada ayer por el Ministerio de Trabajo. Hay una notable diferencia por tipo de convenios. Los sectoriales, con 8,5 millones de trabajadores afectados en los firmados para este 2025, se recogen 1.751,62 euros, a un promedio semanal de 38,36 horas. Los de empresa (462.000 trabajadores) fijan 1.725,3 horas semanales, a 37,8 horas por semana, muy cerca ya del objetivo del departamento liderado por Yolanda Díaz y los sindicatos. Del total de 8,5 millones de trabajadores vinculados a los convenios de este año, el 12,6% tienen una jornada inferior a las 37,5 horas semanales; el 28% se mueve entre las 37,5 y las 38,5 horas; algo más de la mitad está entre las 38,5 y las 39,5 horas; el 3,7% va hasta las 40 como máximo; y otro 3,7% supera las 40 horas semanales. La media pactada en Galicia es algo mayor: 1.764,16 horas anuales (1.771,29 horas entre enero y agosto de 2024) y 38,6 horas semanales en 177 convenios con 15.154 empresas incluidas y 154.760 trabajadores. En el caso de los convenios de carácter autonómico son 38. En Ourense llegan a las 39,5 horas. En Pontevedra son 38,7 horas; 38,5 en A Coruña, Y 38,5 horas también en Lugo. El promedio en los convenios de empresa en la comunidad baja a las 37,8 horas semanales y 38,7 en los de ámbito superior.