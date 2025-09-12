El BCE mantiene los tipos en el 2% ante el freno de la inflación

Como se esperaba y como suele suceder, el consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) se ha ceñido al guion esperado y ha decidido mantener los tipos de interés oficiales de la zona euro en el 2% en que llevan instalados desde principios de junio. Por segunda reunión consecutiva, la institución ha decidido dejar estable el precio del dinero, después de recortarlo en ocho ocasiones desde el máximo del 4% en que lo situó en septiembre de 2023 para combatir la espiral inflacionista agravada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Con la inflación bajo control y la economía dando muestras de resiliencia, la autoridad monetaria puede permitirse instalarse en el modo esperar y ver.

«Seguimos estando en una buena posición, pero no estamos comprometidos de antemano con ninguna senda (de tipos) predeterminada. Evaluaremos la situación, reunión a reunión y mirando toda la información disponible, para asegurarnos de que seguimos en esa buena posición», indicó la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

Pero por más que Lagarde haya dejado todas las opciones abiertas, en el mercado es cada vez más predominante la sensación de que el ciclo de recortes de tipos podría haber alcanzado ya su fin. Tras la reunión del consejo del BCE de junio, la idea generalizada era que habría una nueva bajada de 0,25 puntos porcentuales en el otoño, pero ahora son cada vez más los analistas que lo descartan. Algunos incluso empiezan a pronosticar una nueva subida del precio del dinero el año que viene.

El IPC de la unión monetaria lleva desde mayo instalado en niveles en torno al 2%, que es el objetivo que busca el BCE, que se mantenga a medio plazo de forma sostenida. El otro indicador principal que sigue el organismo también está dando buenas noticias: la inflación subyacente (que excluye los más volátiles precios de la energía y los alimentos sin procesar) se ha seguido moderando y cerró agosto en el 2,3%. «La inflación se sitúa actualmente en torno al objetivo del 2% a medio plazo y la valoración del consejo de gobierno sobre las perspectivas de inflación se mantiene prácticamente sin cambios», ha argumentado la institución.

Los expertos del BCE estiman ahora que la inflación se situará de media en el 2,1% en 2025, el 1,7% en 2026 y el 1,9% en 2027, frente al 2%, 1,6% y 2% que calcularon en junio. Pero Lagarde ha defendido que estas «mínimas desviaciones» no justifican por sí mismas ningún movimiento de los tipos. La inflación subyacente, también sin grandes cambios, la estiman ahora en el 2,4%, el 1,9% y el 1,8%, frente a la senda anterior de 2,4%, 1,9% y 1,9%.