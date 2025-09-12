El comercio acapara casi la mitad de la facturación empresarial en Galicia

En un escenario marcado por la relajación de la política monetaria, la buena salud de la economía española y la sombra de las tensiones comerciales globales, las ventas de las empresas del país siguen al alza. Crecieron el 5% entre enero y marzo, un avance muy similar al del último trimestre de 2024, según la información de la Agencia Tributaria y la Central de Balances recopilada por el Banco de España. Es una tendencia generalizada entre sectores, aunque el ritmo de subida se moderó en el comercio, la hostelería y la restauración, en el resto de servicios, la construcción y las actividades inmobiliarias. La industria, en cambio, pisa el acelerador por el empuje de la energía con un incremento de la facturación del 11%.

La encuesta que el organismo hace entre las empresas para conocer sus previsiones apunta «un leve descenso» de la cifra de negocio en el segundo trimestre «en un entorno de aumento de la incertidumbre antes las tensiones geopolíticas y en el que el conflicto arancelario habría tenido un efecto desfavorable».

El tejido productivo de Galicia ha podido sobreponerse hasta ahora a todos los envites. Y no son pocos. El estallido de la pandemia en 2020, la ruptura de las cadenas logísticas en 2021 o el huracán inflacionario tras la invasión de Rusia a Ucrania en 2022. Con el traslado a las mercancías y los servicios de buena parte del encarecimiento de los costes, la facturación de las empresas gallegas superó los 137.000 millones de euros en 2023, un 4,1% más que el ejercicio anterior y su máximo histórico, como recoge el análisis que acaba de publicar el Instituto Galego de Estatística (IGE) a partir de los propios balances de las firmas.

El gasto en aprovisionamientos medró el 4%, hasta los 88.165 millones de euros; y los de personal, alrededor de 16.930 millones, aumentaron el 10,2%. El resultado de explotación no se resintió a pesar de ambas subidas: 11.843 millones, el 12,3% por encima de 2022. El beneficio bruto escaló el 9% (11.476 millones); y el desembolso en impuestos vinculados a las ganancias cayó el 8,2% (1.314 millones). Las compañías gallegas cerraron 2023 con el mayor beneficio neto en cuatro años: 10.162 millones de euros, lo que supone un ascenso del 11,8% respecto a 2022.

El comercio concentra casi la mitad de toda la facturación empresarial. Rozó los 60.000 millones de euros, repartidos entre los 47.255 millones de las empresas de ventas al por mayor (donde se integran muchas de las sociedades de Inditex y otros grupos de moda); 9.039 millones de los minoristas; y 3.300 millones de concesionarios y talleres. A continuación, figura el material de transporte con cerca de 20.000 millones, la inmensa mayoría por el motor (19.474 millones). La alimentación facturó 10.078 millones. Destacaron las derivadas de la pesca (3.389 millones), lácteas (1.678 millones), bebidas (1.503 millones) y los piensos (1.474 millones).

En la parte alta del ranking se situaron también la construcción de edificios (4.533 millones); las actividades anexas al transporte y correos (4.076 millones); la construcción especializada (3.415 millones); metalurgia (2.973 millones); transporte (2.405 millones); las actividades de sedes centrales y consultoría de gestión (2.215 millones); fabricación de productos metálicos (2.134 millones); industria de la madera (1.681 millones); y la confección de ropa (1.678 millones).

¿Cuáles fueron los que más se expandieron a lo largo de 2023? El negocio de la metalurgia recuperó fuelle después del golpe de los precios de la energía el ejercicio anterior y elevó el 82% su negocio. En el caso de los piensos, lastrados en 2022 por la falta de materia prima por la guerra en Ucrania, la subida fue del 74%; y el 64% en las agencias de viajes (369 millones), uno de los sectores más afectados por la crisis del COVID-19.

A la cabeza de las actividades con más beneficios está de nuevo el comercio mayorista con 3.700 millones. Las empresas de sede central y consultoría de gestión ganaron 1.855 millones; 568 millones las inmobiliarias por cuenta propia; y 490 millones las actividades informáticas, de I+D y otras de carácter técnico.

Nueve de cada diez sociedades de Galicia (unas 43.000) facturan menos de 2 millones. Otras 3.900 son pequeñas y se mueven entre los 2 y los 10 millones. Hay 1.190 medianas y grandes empresas que superan ese umbral. Representan el 2,5% de las empresas, pero acaparan el 78% de las ventas (106.900 millones) y el 83% de los beneficios (8.466 millones).

Suscríbete para seguir leyendo