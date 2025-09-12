El Gobierno apuesta por la vivienda y lanza un portal de alquiler asequible

Miles de familias y jóvenes en España se enfrentan a un mercado inmobiliario tensionado, donde el acceso a una vivienda digna se ha convertido en una de las mayores preocupaciones. En este contexto, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, emerge como actor principal en la estrategia del Gobierno para revertir esta situación. Con una doble iniciativa, el organismo no solo ha puesto en marcha un portal de alquiler asequible, sino que también lanzó la semana pasada una convocatoria para contratar a 49 profesionales que gestionen el plan habitacional.

Esta acción combinada demuestra el compromiso por agilizar la ejecución del Plan de Vivienda de Alquiler Asequible. El portal, anunciado recientemente por Sepes, representa una herramienta crucial para canalizar la oferta de viviendas de alquiler a precios por debajo del mercado. A diferencia de las plataformas inmobiliarias tradicionales, este sitio web centralizará la información sobre los inmuebles gestionados por el Estado, facilitando el acceso a los ciudadanos en una búsqueda cada vez más compleja.

Paralelamente al lanzamiento del portal, Sepes ha anunciado la mayor convocatoria de empleo público de su historia. Publicada en su web oficial, la oferta busca cubrir 49 puestos de trabajo con el objetivo de dotar de personal a la entidad para gestionar con eficacia el ambicioso Plan de Vivienda.