El Gobierno se plantea prohibir las llamadas comerciales de las eléctricas
agencias
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se plantea prohibir todas las llamadas comerciales de compañías eléctricas que no sean solicitadas expresamente por los clientes en el marco de la Propuesta de Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2025-2030 publicadayer en audiencia pública. Fuentes de Transición ecológica confirmaron esta medida, que formará parte de dicha estrategia que pretende aprobar antes de fin de año y cuya audiencia pública termina el 30 de septiembre.
El departamento dirigido por Sara Aagesen reevaluará los colectivos perceptores del bono social eléctrico, con la posibilidad de aplicar límites de renta a las familias numerosas. Otra de las novedades está en los recálculos de las facturas, imponiendo que cuando las compañías cobren de menos tengan que exigir el pago de forma paulatina y que dichas cantidades pagadas de menos prescriban al año. Si cobraron de más, la devolución al cliente debe ser inmediata y con intereses.
