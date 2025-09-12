Sector bancario
El Govern catalán ve "muy relevante" que el consejo del Sabadell rechace la opa del BBVA de forma "clara y unánime"
Sara González
El Govern de Salvador Illa considera que es "muy relevante" que el consejo de administración del Banc Sabadell haya rechazado por unanimidad la oferta de compra presentada por el BBVA. Fuentes del ejecutivo catalán aseguran que se trata de una respuesta "clara". Tratanto de no pisar ningún callo añaden que "respetan" el proceso de decisión y que ahora todo quedará en manos de los accionistas, aunque en los últimos meses tanto el president de la Generalitat como sus consellers se han mostrado contrarios a la opa.
En el Govern están convencidos que las condiciones fijadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para preservar "el interés general" están siendo útiles para que la opa no acabe resultando lesiva para los intereses de las pequeñas y medianas empresas y los ciudadanos de Catalunya. No obstante, se acogen a la "prudencia" sobre la decisión final que acaben tomando los accionistas del Sabadell a sabiendas también de que cabe la posibilitat que el BBVA acabe elevando su oferta.
"Yo preferiría que no saliera adelante", llegó a manifestar públicamente Illa el pasado mes de junio en las jornadas que organiza el Cercle d'Economia con toda la flor y nata del mundo empresarial en la primera fila.
Suscríbete para seguir leyendo
- Rey promete 'sentido común' con las nuevas prohibiciones de bus de A Coruña: 'no multaremos por subir con medio bocadillo
- Broncano, a los bomberos forestales de Galicia: «No puede ser compatible ser un grupo de élite y cobrar 1.300 euros al mes»
- La familia propietaria de la Casa Cervigón desmiente la venta a Richard Gere y Alejandra Silva
- Luisão: «Me dijeron que no tenía nada que demostrarles en el Fabril»
- Esta parrillada de A Coruña tiene casi medio siglo y mantiene su 'esencia de taberna de toda la vida
- El pleno aprueba la primera ordenanza de playas de A Coruña, con la promesa de convertir en áreas caninas As Amorosas y las calas de San Roque
- El Estado designa a A Coruña y el Eje Atlántico como «zonas principales» para el Cercanías
- La nueva ley antitabaco divide a los coruñeses: «Nos va a afectar andar diciéndole a la gente que aquí no se puede fumar, como si fuéramos policías»