El tensionado mercado de la vivienda en España se refleja en parte en los elevados precios tanto de compra como de alquiler que se están registrando en los últimos tiempos, y con especial intensidad en las grandes capitales.

Se trata de un problema que viven principalmente los jóvenes. Por un lado, les lleva, por ejemplo, a no reunir -o a tardar más tiempo- el dinero necesario para la entrada de una vivienda ya que los bancos demandan el 20% de entrada a lo que hay que sumar otro 10% de gastos con precios altos. Por otro, quienes están emancipados en muchas ocasiones se ven obligados a compartir.

Un inversor inmobiliario analiza la situación del mercado en España

Las previsiones para este 2025 coinciden en que los precios seguirán subiendo, motivo que lleva a muchos a preguntarse cuándo empezarán a bajar o si en realidad nos encontramos en una nueva burbuja inmobiliaria como la de 2008.

En el canal de YouTube 'Visual Economik' han analizado la situación actual de la vivienda en España y para ello han contado con el inversor inmobiliario Pau Antó que ha dado su opinión sobre si en la actualidad existe una burbuja. Desde el canal comentan que en la actualidad sólo se conceden un tercio de las hipotecas que se concedían entonces. En 2008, explican, también había mucho crédito y préstamos que fluían "de manera casi negligente".

"La situación es diferente porque se compraba mucho en 2008 por la especulación que había. Había muchas facilidades para comprar, los bancos daban muchas hipotecas", resalta Pau Antó.

Añade Antó que "lo más complejo es cuando se produce un cambio en la sustancia del activo inmobiliario. Si tienes un terreno, y aunque sea urbanizable las licencias, permisos y demás se te demora cierto tiempo. No es un tiempo estándar de 'para construir necesitas tres meses' sino que depende de cada Ayuntamiento". En el caso de que haya que hacer otro tipo de papeleo, este inversor inmobiliario señala que los procesos son mucho más largos, más incluso que lo que se tarda en hacer la obra.

El mercado del alquiler en España

Según analizan en el vídeo, otro de los problemas de la actualidad es el enduerecimiento de los requisitos, por ejemplo, del alquiler: "No quiero correr el riesgo de meter a un inquilino que no me pague, que me la destroce y demás. ¿A cambio de un 6-7% al año, me merece la pena dejar la vivienda en manos de un tercero?".

Es por ello que Antó explica que hay quien prefiere tener la vivienda 'cerrada' "a la espera de ver lo que pasa" también por el endurecimiento de la regulación. Señala el experto que incluso estos propietarios se pueden plantear la venta "si el mercado inmobiliario no se pone atractivo para que sea seguro". Por ello, critica que "no pasa nada" en determinados casos cuando el inquilino no paga o destroza la vivienda: "Por ello buscan al inquilino perfecto, pides más garantías extra, un aval de un familiar... lo que provoca es que personas se queden fuera".

En cuanto a lo que puede pasar en los próximos años, Pau Antó avisa de que "conforme la población envejezca se esté gobernando más para los más mayores que para esas personas que estás en acceso al mercado laboral y la vivienda".