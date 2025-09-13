Actemsa solicita 5 millones de euros a Xesgalicia para «garantizar su futuro»

Actemsa se convirtió en la única lomera operativa en Galicia —produce lomos de atún precocidos para conserveras— cuando Atunes y Lomos (Atunlo) decidió cerrar esta división del negocio a finales de 2023, echando el cierre a las plantas de O Grove y Santoña. En aquel momento la pesquera de A Pobra, fundada por Severino Escurís, ya tenía también problemas de solvencia derivados de una caída de las ventas, el alza de costes y la compleja convivencia con las importaciones asiáticas. Pero fue la primera compañía del sector en homologar un plan de reestructuración en medio de una cascada de procesos concursales que se llevaron por delante a compañías como la propia Atunlo, Fandicosta, Videmar, Marpesca Europa o Berete. Ha pasado casi un año desde el visto bueno judicial a su propuesta de ajuste y negocio, si bien no ha cerrado todos los flecos. La compañía ha solicitado la inyección de 5 millones de euros a la sociedad gestora de entidades de capital riesgo Xesgalicia «para reforzar sus fondos propios y garantizar su continuidad empresarial».

Fuentes del Ejecutivo gallego han constatado que se trata de un «proceso largo» y que no hay una decisión tomada. Sí han indicado que «se está siguiendo la hoja de ruta» y que «Xesgalicia apoyará [el plan de viabilidad] si los análisis concluyen favorablemente». En ese caso, la operación se consumaría, previsiblemente, «antes de final de año». Desde la pesquera, por su parte, han apuntado que los trámites «siguen su curso» y achacan la dilación en el hecho de que el plan de ajuste ha conllevado la integración de varias sociedades del grupo, lo que ha complicado todo el procedimiento administrativo. De aprobarse la solicitud, el capital riesgo de titularidad pública volvería al sector de productos del mar tras la experiencia de Fandicosta, en la que inyectó 3 millones de euros a cambio del 12,15% de las acciones de la factoría. La Xunta renunció a su capital para facilitar su venta a Worldwide Fishing Company (Wofco).

De acuerdo a las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, Actemsa cerró el ejercicio 2024 con una cifra de negocios de 25 millones de euros, frente a los 114 millones del año anterior.

La aplicación del plan de ajuste permitió a la pesquera obtener un resultado neto superior a los 10,3 millones de euros, aunque el de explotación fue negativo. «Se prevé que la actividad de la empresa se sustente de manera principal en el procesamiento de atún dentro de la cadena de valor de un número más reducido de agentes intervinientes tanto en la compra como en la venta, reduciendo la operativa de trading al pescado entero y con un menor uso del aparcamiento. También se va a potenciar la actividad de prestación de servicio de frigorífico industrial», complementa su memoria.

Uno de los pilares del plan de reestructuración pasa por el compromiso a largo plazo asumido por Jealsa (para la compra de lomos precocidos) y Albacora (abastecimiento de materia prima), que capitalizaron un pasivo superior a los 9 millones de euros con la garantía «durante el periodo de 10 años de duración del plan a prestar el apoyo y soporte esenciales para propiciar la viabilidad y continuidad del negocio de lomo refrigerado». Actemsa mantuvo el empleo, con 160 operarios directos y hasta 400 indirectos.

