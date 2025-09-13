El alza en energía y hostelería suben la inflación en Galicia al 2,5%

Agosto, un mes propicio para el consumo por la temporada alta turística, empujó la inflación en Galicia. Los precios aumentaron el 2,5% en comparación con el mismo mes de 2024.

Buena parte de la subida vino del capítulo de la energía. Electricidad, gas y resto de combustibles se encarecieron el 10,5%. La otra gran causa del rebote está en la hostelería con un alza del 4,2% en bares y restaurantes.