El alza en energía y hostelería suben la inflación en Galicia al 2,5%
J. Pérez
Agosto
Agosto, un mes propicio para el consumo por la temporada alta turística, empujó la inflación en Galicia. Los precios aumentaron el 2,5% en comparación con el mismo mes de 2024.
Buena parte de la subida vino del capítulo de la energía. Electricidad, gas y resto de combustibles se encarecieron el 10,5%. La otra gran causa del rebote está en la hostelería con un alza del 4,2% en bares y restaurantes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Rey promete 'sentido común' con las nuevas prohibiciones de bus de A Coruña: 'no multaremos por subir con medio bocadillo
- Broncano, a los bomberos forestales de Galicia: «No puede ser compatible ser un grupo de élite y cobrar 1.300 euros al mes»
- Alvedro tendrá apoyo por satélite para todas las maniobras de los aviones
- La familia propietaria de la Casa Cervigón desmiente la venta a Richard Gere y Alejandra Silva
- Luisão: «Me dijeron que no tenía nada que demostrarles en el Fabril»
- Esta parrillada de A Coruña tiene casi medio siglo y mantiene su 'esencia de taberna de toda la vida
- El pleno aprueba la primera ordenanza de playas de A Coruña, con la promesa de convertir en áreas caninas As Amorosas y las calas de San Roque
- Oleiros constata un resurgir de Santa Cristina tras la renovación de la avenida