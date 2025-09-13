Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alza en energía y hostelería suben la inflación en Galicia al 2,5%

J. Pérez

Agosto

Agosto, un mes propicio para el consumo por la temporada alta turística, empujó la inflación en Galicia. Los precios aumentaron el 2,5% en comparación con el mismo mes de 2024.

Buena parte de la subida vino del capítulo de la energía. Electricidad, gas y resto de combustibles se encarecieron el 10,5%. La otra gran causa del rebote está en la hostelería con un alza del 4,2% en bares y restaurantes.

Estadísticas de Marc Márquez y otros pilotos españoles en el circuito Marco Simoncelli de Misano

22.400 personas murieron en Europa por el humo de los incendios de Canadá de 2023

Ya no es obligatorio llevar la pegatina de la ITV estos son los coches que pueden quitarla

Los propietarios de perros tendrán que desembolsar este dinero tras aprobarse la nueva ley del Gobierno: 1.400 euros

Cuando el cáncer afecta al cerebro: primeros síntomas de alerta, tratamientos y esperanza de vida

El tiempo en Vimianzo: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El tiempo en Valdoviño: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El tiempo en Val do Dubra: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

