La Cámara de A Coruña premia como Pyme 2025 a Grupo Intaf
A Coruña
L Cámara de Comercio de A Coruña y el Banco Santander entregaron ayer el Premio Pyme 2025 en la provincia a Grupo Intaf, empresa de diseño industrial radicada en Narón.
Los áccesits de reconocimiento a pequeñas y mediadas empresas de la provincia fueron para Valora Consultores de Gestión, Networking Compostela, Emsamble System y Sistemas Audiovisuales Itelsis.
