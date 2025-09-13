La Cámara de A Coruña premia como Pyme 2025 a Grupo Intaf

L Cámara de Comercio de A Coruña y el Banco Santander entregaron ayer el Premio Pyme 2025 en la provincia a Grupo Intaf, empresa de diseño industrial radicada en Narón.

Los áccesits de reconocimiento a pequeñas y mediadas empresas de la provincia fueron para Valora Consultores de Gestión, Networking Compostela, Emsamble System y Sistemas Audiovisuales Itelsis.