El consejo del Sabadell rechaza la opa de BBVA por «infravalorarlo muy significativamente»

El consejo de administración del Sabadell ha rechazado por unanimidad la oferta de compra (opa) presentada por el BBVA y aconseja a sus accionistas que no la acepten. Los administradores del banco catalán entienden que la propuesta de su rival «no recoge adecuadamente el valor intrínseco» de sus acciones, «infravalorando muy significativamente el proyecto de Banco Sabadell y sus perspectivas de generación de rendimientos para el accionista en solitario». Así aparece recogido en su preceptivo informe sobre la opa, que la ley establece que los administradores de las empresas que reciben una oferta deben emitir en los primeros 10 días tras abrirse el plazo para que sus accionistas la puedan aceptar.

El sentido de estos informes es ayudar a los accionistas a hacerse una opinión sobre la opa y tomar una decisión. El mensaje no por esperado es menos contundente: «La contraprestación es insuficiente, está lejos del valor fundamental de Banco Sabadell y carece de una prima de control sobre dicho valor». El consejo, así, entiende que el Sabadell vale entre un 24% y un 37% más, en función de la metodología que se utilice, de la valoración que le confiere la oferta. Y a ello defiende que habría que añadir lo que se conoce como una prima de control, es decir, un sobreprecio sobre la valoración del banco para que los accionistas tengan un incentivo a ceder la propiedad del mismo.

El consejo manifiesta que «confía plenamente en la estrategia de crecimiento de Banco Sabadell y en la capacidad de cumplir sus objetivos financieros». Frente a ello, entiende que la oferta del BBVA «destruye valor para los accionistas» del Sabadell, que obtendrán una revalorización de su inversión y una remuneración mayor si la entidad sigue en solitario. También ha recordado a los accionistas que tendrán que pagar impuestos si acuden a la opa y dejarán de cobrar el dividendo extraordinario de 0,5 euros que pagará el Sabadell a principios de 2026, al tiempo que ha considerado «muy limitada y altamente cuestionable» la capacidad del BBVA de obtener sinergias. Para elaborar su informe, que aprobó este jueves, contó como asesores financieros con Evercore, Goldman Sachs y Morgan Stanley.

Mientras el BBVA defiende que podría lograr los 900 millones de euros de ahorros que prevé en 2029, la cúpula del Sabadell estima que debido a la condición temporal de no fusión fijada por el Gobierno las sinergias no se alcanzarán hasta antes de entre 2032 y 2034. Las rebaja a 500 millones, a los que podría ser preciso restar otros 130 millones por el impuesto a la banca, si este se prorroga.

«Hay unas tremendas dudas sobre el potencial de realizar esas sinergias, que además son muy pequeñas y, si se logran, será dentro de mucho tiempo. Eso está en el núcleo de por qué esta transacción no tiene ningún sentido», ha argumentado su consejero delegado, César González-Bueno, durante la presentación ante los analistas del informe en que el consejo de la entidad ha recomendado a sus accionistas no aceptar la propuesta de compra. La opa, ha sostenido el banquero, «está basada en muchas asunciones irrealistas y supone un riesgo significativo de ejecución». El Sabadell entiende que el beneficio por acción para sus accionistas si aceptan la opa será un 1% menor que si se mantiene en solitario, frente al incremento del 25% afirmado por el BBVA.

Josep Oliu: «La oferta nació muerta y solo queda que la entierren los accionistas»

El presidente del Sabadell, Josep Oliu, se mostró convencido ayer de que la opad en sus términos actuales no saldrá adelante: «Esta oferta concreta, que nació muerta, ya solo queda que la entierren los accionistas». Podría parecer que con ello ha instado a su rival a mejorar la propuesta, pero el banquero ha puesto en duda que el BBVA tenga el margen suficiente para llevar al consejo de la entidad catalana a cambiar de criterio y recomendar la operación a sus accionistas. «Abriríamos otro capítulo en el culebrón y veríamos qué pasa, pero tendría que ser un cambio muy sustancial para que el consejo en su totalidad reconsiderase su posición», ha advertido. La cuestión de fondo es que la decisión sobre el éxito o fracaso de la opa no recae en los administradores del banco, sino en sus accionistas, mientras que el consejo tiene legalmente el deber fiduciario de defender el interés de esos propietarios, no cuestiones particulares. De ahí que Oliu haya dejado puertas teóricamente abiertas: «Todos los accionistas podrían suscribir que invitan al BBVA a que suba la oferta (como ha hecho el consejero mexicano David Martínez). La posición del consejo es que si es una oferta razonable, buena y que no pone en peligro el servicio a nuestros clientes la contemplaríamos, pero tal y como está ahora no es una oferta que se pueda contemplar».

