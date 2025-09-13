La gestora Impact Bridge invierte 13 millones en Greenalia

Impact Bridge, gestora especializada en la inversión de impacto social y medioambiental, anunció ayer el cierre de una inversión total de 13 millones de euros en la división de biomasa forestal de Greenalia, que transforma restos de tala de los montes gallegos en electricidad renovable a través de su planta de generación de Curtis. El grupo gallego renovará parcialmente su flota de máquinas empacadoras de restos forestales: «Son clave para poder acceder a los terrenos y bosques de Galicia a recoger los restos de tala y residuos forestales que, posteriormente, son tratados y convertidos en biomasa utilizada para la producción de energía verde. Su recogida contribuye al desbroce de los bosques gallegos y prevenir incendios forestales en la región», explicaron ambas compañías en un comunicado conjunto.

Greenalia cuenta con una flota de 38 máquinas empacadoras que renueva cada 6-8 años y que le permite gestionar la recogida y procesamiento de más de 500.000 toneladas de biomasa forestal certificada anualmente, con la que se producen más de 350 gigavatios hora (GWh) de electricidad verde. «El principal objetivo de impacto de esta inversión es la prevención de incendios forestales en Galicia, una de las grandes problemáticas de la región, agravada por el cambio climático»,detallaron. Este proyecto fomenta la generación de empleo rural de calidad, con más de 120 empleos directos cualificados con la recogida y el procesamiento de la biomasa.