La nueva planificación eléctrica dispara un 65% las inversiones para enchufar nuevas industrias

El Gobierno elevará un 62% durante los próximos cinco años el límite a las inversiones en la red eléctrica para habilitar nuevos enchufes para grandes consumidores, como la industria y los centros de datos, según avanzó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. El anuncio se produjo durante la presentación del plan que deberá seguir Red Eléctrica para desplegar nuevas redes de alta tensión hasta 2030 y que prevé una inversión de 13.590 millones de euros, un 65% por encima de los 8.203 millones de euros de la planificación vigente (2021-2026), que pasó ya por dos ampliaciones para, entre otras, incorporar la subestación Nuevo Vigo con la que Stellantis aspira a conectar su factoría de Vigo directamente a la red de transporte, dar cabida a varias hidroeléctricas de bombeo en Galicia e instalar reactancias que ayuden a controlar la tensión y evitar la pérdida de generación verde.

Red Eléctrica gestiona las redes de alta tensión (redes de transporte), que conectan los centros de generación (centrales eléctricas) con las subestaciones eléctricas. Hasta ahora, el despliegue de nuevas redes de alta tensión se planificaba en función de las nuevas centrales eléctricas que se construían (generación), pero el reciente interés de grandes consumidores por enchufarse a la red ha cambiado las tornas. El objetivo principal del nuevo plan es atender la ingente cantidad de peticiones de conexión de demanda en la red de transporte, que representa el 41% de las solicitudes recibidas, más de 7.000.

En Galicia se presentaron hasta ahora 61 solicitudes de acceso que suman 5,3 gigavatios (GW). No todas irán adelante. De hecho, entre ellas están las tres presentadas para engancharse a Nuevo Vigo. Su capacidad máxima es de 182 megavatios (MW) y las peticiones ascienden en total a 250.

El plan trata de dar respuesta a 27,7 GW de demanda, lo que supone multiplicar por catorce la demanda prevista en la anterior planificación (2 GW). De esa cantidad, 13,1 GW se destinan a la producción de hidrógeno verde, 9 GW a proyectos industriales, 3,8 GW a centros de procesamiento de datos, 1,8 GW a desarrollos residenciales y nuevas viviendas, 1,2 GW a electrificación portuaria y 560 MW a electrificación ferroviaria.

Planificación

La planificación de las redes de alta tensión es necesaria para poner en marcha el siguiente escalón. Y poder diseñar, así, los planes de inversión de las distribuidoras eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP), que son las encargadas de llevar la electricidad desde las subestaciones a los centros consumo (redes de media y baja tensión). Y para poder llevar a cabo todas estas actuaciones, el Ejecutivo ha decidido aumentar el límite de inversión a las redes de forma excepcional durante los próximos cinco años.

Tanto Red Eléctrica como las distribuidoras tienen un tope anual de inversión en redes porque son los consumidores pagan estos despliegues a través del recibo de la luz. En la actualidad, el máximo es del 0,065% del PIB anual para el transporte, excluyendo las inversiones en interconexiones, y del 0,13% del PIB para la distribución. Pero el Gobierno permitirá a las compañías gastar un 62% adicional durante los próximos cinco años, hasta un total de 7.700 millones de euros más en las redes de distribución y 3.600 millones de euros más en el caso de transporte.

«Damos cabida a nuevas demandas que llegan pero no suponen incrementos de la factura de los consumidores, ni de la industria ni de los hogares», afirmó Sara Aagesen en la presentación del proyecto de planificación, que se acompaña de un real decreto que incrementa los citados límites y que estará en consulta pública hasta el próximo 6 de octubre. El Gobierno hace suyo el argumento de las eléctricas de que como las nuevas redes se despliegan para dar cabida a nueva demanda, la factura total de las inversiones se repartirá entre más consumidores, con lo cual el mayor impacto de las inversiones no se debería notar en el recibo de la luz.

El volumen de inversión adicional en la red de distribución estará condicionado a que al menos el 10% se destine a mejorar la seguridad de la red, tanto en las redes de transporte como en las de distribución, para tratar de evitar nuevos apagones, como el del 28 de abril. El 15% a cubrir nuevas necesidades de consumo y al menos el 5% a proteger la avifauna contra colisión y electrocución.

