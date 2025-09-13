Trabajo perseguirá el teletrabajo en el extranjero para pagar menores salarios

La práctica de outsourcing, habitual entre grandes empresas, empieza a reproducirse, de manera menos estructurada y más a pequeña escala, aprovechando las potencialidades que ofrece el teletrabajo. Contratar en el extranjero a una persona que presta sus servicios para una empresa localizada en España y que realiza las mismas funciones que una persona ubicada en España, pero con un sueldo más bajo. Un fraude creciente entre las empresas españolas, que implica menos derechos para la persona afectada y menos ingresos para las arcas de la Seguridad Social y que la Inspección de Trabajo se ha propuesto perseguir.

El Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2025-2027 con las prioridades de la policía laboral para los próximos dos años incluye clásicos, como el exceso de horas extras, los contratos a tiempo parcial que esconden jornadas a tiempo completo, el empleo en B de personas sin permiso de trabajo o la ausencia de mecanismos de control del acoso sexual en la oficina, pero también se adapta a las nuevas realidades laborales.

La autoridad laboral empezará a supervisar que las compañías españolas emplean el teletrabajo como una fórmula de flexibilidad y conciliación para sus empleados, no como un mecanismo de simple ahorro de costes y obligaciones: «Se potenciará la cooperación con la administración de la Seguridad Social y con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con el objetivo de identificar situaciones de teletrabajo internacional y comprobar si las personas trabajadoras afectadas deben estar incluidas en el sistema de Seguridad Social español».