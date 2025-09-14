S&P eleva a "notable alto" la nota de España por su fuerte crecimiento
celia lópez
La economía española vive un momento dulce. El Ibex 35 se encamina a máximos históricos mientras que el crecimiento del PIB se muestra robusto. Ante las buenas perspectivas, la agencia de calificación de riesgo S&P acaba de subir la nota a España a A+ (notable alto) con perspectiva estable. La agencia destaca la solidez de la estructura productiva de España debido a su mayor resistencia a los "cambios repentinos de la financiación externa" y por su falta de exposición a la política arancelaria de Estados Unidos. El informe proyecta un fuerte crecimiento del empleo y de la demanda interna (consumo e inversión), lo que favorecerá un avance del PIB del 2,6% en el conjunto del año.
La revisión positiva de este indicador supone un espaldarazo a la economía española frente a sus obligaciones financieras y refuerza la capacidad de España para financiarse en los mercados en mejores condiciones. La agencia también destaca que aún existen riesgos como una elevada deuda pública y la fragmentación política.
