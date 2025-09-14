Los sectores con peor sueldo lideran las alzas en Galicia para retener la plantilla

El último balance del Instituto Galego de Estatística (IGE) estima que en la comunidad había 14.452 vacantes laborales durante el segundo trimestre del año en las empresas de 10 trabajadores en adelante. Es la cifra más elevada desde mediados de 2022 tras un incremento del 27% respecto a las que había entre enero y marzo (11.385). El principal cambio no es tanto el cuantitativo como las razones por las que no se cubren. La falta de formación adecuada pierde fuelle. Cae al segundo lugar (30,6%), por debajo del desacuerdo por parte de los candidatos por las circunstancias del puesto. Cerca de un tercio de las personas que optaban al empleo (31,5%) rechazaron la oferta por los horarios, el tipo de jornada o la posibilidad o no de teletrabajar, entre otras cuestiones. Hace tiempo ya que las condiciones económicas dejaron de ser la causa principal, pero su peso en la problemática para fichar personal es aún muy relevante: afecta al 15% de las vacantes.

En los convenios colectivos registrados hasta agosto y con efectos en este 2025, la subida salarial media en Galicia se situó en el 2,99%, medio punto por debajo del alza en el conjunto del Estado (3,5%). Se formalizaron 177 acuerdos en la comunidad que afectan a 15.154 negocios y a 154.760 trabajadores. El incremento de sueldos entre los de empresa llegó al 2,86% y el 3,01% en los de ámbito superior. Por provincias, el incremento medio alcanzó el 3,31% en los convenios de Lugo; el 3,14% en Ourense; el 3,13% en Pontevedra; y el 2,61% en A Coruña.

El total de convenios en España superó los 2.800, con 954.176 compañías involucradas y casi 9 millones de empleados. A la cabeza de las subidas figuran Baleares (6,05%), País Vasco (4,26%) y Madrid (4,13%), según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En el lado contrario están Murcia (2,47%), Castilla y León (2,75%) y Comunidad Valenciana (2,78%).

A pesar de la diferencia con el resto del país, el alza en las remuneraciones en Galicia se mantiene por tercer año consecutivo por encima de la inflación. El Índice de Precios al Consumo (IPC) experimentó en agosto un repunte anual del 2,8% y la variación en lo que va de año fue del 1,8%. El coste de la vida creció en Galicia el 2,9% en 2024 y la subida salarial media recogida en los convenios acarició el 3,4%, aunque no todos los sectores revisaron las nóminas con la misma intensidad.

Actividades administrativas y servicios auxiliares —donde se integran las firmas que hacen labores de oficina, limpieza, jardinería y las ETT— lideraron el incremento de sueldos el año pasado. La media en los 19 convenios (16.767 trabajadores) escaló al 7,12%. Le sigue el epígrafe de otros servicios, que incluye los negocios de reparación, peluquerías, funerarias o lavanderías: 5,92% en 7 convenios (7.722 efectivos). A continuación aparece la hostelería con un 4,04% en los 6 convenios acordados y algo más de 26.000 trabajadores involucrados. Los 12 convenios para 5.893 empleados en actividades artísticas, recreativas y de ocio arrojan una subida del 3,73%.

Esos cuatro grandes grupos sectoriales son, precisamente, los que tienen peores retribuciones y habitualmente se quejan por las dificultades para cubrir las vacantes disponibles. La base de cotización media en la hostelería de Galicia ronda los 1.180 euros al mes, según el informe que acaba de divulgar el IGE con los datos de marzo de 2025. Son alrededor de 1.000 euros menos que el salario bruto general de Galicia, que sobrepasa los 2.100 euros, su máximo histórico, al cierre del primer trimestre del ejercicio. En actividades artísticas, recreativas y otros servicios se abonan 1.491 euros; y 1.523 en actividades administrativas y servicios auxiliares.

Por volumen de trabajadores afectados, los convenios de mayor calado en el mercado laboral son los del comercio, industria y construcción. En empresas de ventas, talleres y concesionarios se registraron 24 en Galicia con efectos en 2024 para 110.200 empleados y el incremento salarial medio fue del 3,31%; el 3,21% en el sector manufacturero, que acumuló 94 convenios con cerca de 70.000 trabajadores en ellos; y el 2,96% en la construcción (10 convenios y 98.300 personas en plantilla).

Las revisiones más raquíticas se dieron en sanidad y servicios sociales (1,99%); y en administración pública (1,8%). No se firmó ningún convenio en suministro de electricidad y gas, finanzas y seguros y actividades inmobiliarias.

Más allá de la hostelería, empresas auxiliares y otros servicios personales, el resto de sectores se colocan por encima de los 1.800 euros brutos al mes en la comunidad. Destacan finanzas, seguros e inmobiliarias (3.260 euros mensuales); energía y agua (2.688 euros); y la administración pública (2.587 euros). En información y comunicaciones se pagan 2.529 euros brutos; 2.507 euros en educación; 2.457 euros de media en la industria; 2.376 euros sanidad y servicios sociales; 2.227 euros en actividades profesionales, científicas y técnicas; y la construcción se acerca a los 2.200 euros. El transporte y el almacenamiento saltan ligeramente el umbral de los 2.000 euros; y ronda los 1.800 euros tanto en el comercio como en el sector primario.

La base de cotización media en Galicia (2.127 euros en marzo de 2025) medró el 4% en comparación con el mismo mes del pasado año, cuando también se elevó por encima del 4%. Parte de la expansión tiene que ver con esas revisiones salariales en convenio, pero también por el bum en el mercado laboral regional de sectores que ya de por sí ofrecen mejores retribuciones. Respecto a los niveles prepandemia, en la comunidad hay 13.200 contratados más en educación; 9.500 en sanidad; la plantilla en programación, consultoría e informática aumentó en 5.600 personas; y en 4.500 en servicios técnicos de arquitectura e ingeniería.

El sueldo bruto subió el 4,3% en el último año en los empleados menores de 30 años, hasta los 1.528 euros de media; un 5%, el mayor incremento, en los de 30 a 34 años (2.001 euros); el 4,8% en los de 35 a 39 años (2.092 euros); el 4,2% entre los trabajadores de 40 a 44 años (2.182 euros); el 4,4% en los de 45 a 49 (2.271 euros); el 4,8% en la franja de los 50 a los 54 años (2.301 euros); el 4,1% en los de 55 a 59 (2.302 euros); y el 3,4% en el resto (2.331 euros).

