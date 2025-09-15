Red Eléctrica mantendrá sus medidas especiales ‘antiapagón’ hasta 2026 para reforzar la vigilancia sobre las eléctricas

Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema eléctrico, puso en marcha justo después del gran apagón medidas especiales para reducir el riesgo de un nuevo colapso. Se trata de un modo de operación reforzado para dar más estabilidad al funcionamiento del sistema, pero que tiene como contrapartida un aumento del precio de la electricidad. Y esas medidas se van a seguir aplicando al menos hasta principios de 2026.

La manera en que se está dando más robustez a la red consiste en frenar un poco el uso de las energías renovables y dar prioridad a la utilización de energías tradicionales, fundamentalmente las centrales de gas. El uso del gas conlleva un coste extra en el precio final de la electricidad y a la postre también en el recibo de luz de millones de hogares.

Desde Red Eléctrica se justifica seguir utilizando de manera más intensa los servicios de ajuste del sistema. eléctrico para evitar otro apagón todo el tiempo necesario, hasta que las nuevas medidas de control y supervisión del Gobierno y de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) estén plenamente activas.

“Nuestra misión es la garantía del suministro y en esa circunstancia excepcional se tomó la decisión de establecer unas restricciones reforzadas”, explican fuentes de Red Eléctrica a EL PERIÓDICO. “Atendiendo a las conclusiones alcanzadas en el informe emitido por el operador del sistema en cuanto a las causas del incidente del 28 de abril, así como a las medidas que en aquel se proponen para evitar que un incidente similar pueda producirse en el futuro, el operador del sistema ha considerado prudente seguir manteniendo una cierta programación de restricciones reforzada hasta que las medidas propuestas se introduzcan en un nivel de suficiencia adecuado para garantizar la seguridad del sistema, sin duda, prevalente”.

A la espera de más medidas de control

El traspiés parlamentario con el real decreto ley de medidas ‘antiapagón’ y la tramitación ahora por el Ejecutivo de otro real decreto que incluye medidas específicas para reforzar la supervisión de todos los agentes del sistema eléctrico, y la necesidad de un periodo de transición hasta aplicar plenamente el nuevo modelo de control de tensión de la red aprobado ya por la CNMC harán que la ‘operación reforzada’ del sistema se alargue al menos hasta principios de 2026, según anticipan varias fuentes del sector.

Durante los últimos meses desde el sector eléctrico se ha denunciado que el hecho de que Red Eléctrica utilizara de manera más intensiva energías tradicionales para reforzar el sistema era una demostración de que el día del apagón se calculó mal el mix de producción de electricidad y había un exceso de renovables. Red Eléctrica da la vuelta al argumento y justifica que se siguen aplicando esas medidas especiales para evitar otro apagón porque no se fía que otros operadores del sistema eléctrico cumplan con sus obligaciones para dar estabilidad al sistema, y que las seguirá utilizando hasta que puedan aplicarse reformas legales necesarias para garantizar por completo que las grandes eléctricas hacen su parte.

"Red Eléctrica actuó de manera absolutamente diligente y cumpliendo cualquier normativa y cualquier procedimiento de aplicación. No podemos decir lo mismo de otros agentes del sector”, sentenció el pasado julio Roberto García Merino, consejero delegado de Redeia (matriz de Red Eléctrica), en una conferencia de analistas financieros con motivo de la presentación de los resultados semestrales del grupo. El operador del sistema defendía así seguir con la ‘operación reforzada’ con el objetivo de “asegurar, ante incumplimientos o elementos que no se adecúan a los procedimientos de operación, que haya una cobertura suficiente, incluso para cubrir parte de esos potenciales incumplimientos".

El Gobierno aprobó un real decreto ley -que finalmente no fue convalidado en el Congreso por los votos en contra de PP, Vox, Podemos y Junts- en el que se daba más poder a la CNMC para vigilar las actuaciones de las compañías del sistema eléctrico para controlar la tensión de la red, tanto las grandes eléctricas como la propia Red Eléctrica. Tras el fiasco en las Cortes, el Ejecutivo trata de recuperar esas medidas para reforzar la supervisión a través de un real decreto que pretende aprobar en los próximos meses, pero cuya aplicación efectiva se retrasará en el mejor de los cosas más allá del inicio de 2026. El Gobierno ha aprobado tramitar el nuevo decreto por la vía de urgencia, para reducir a la mitad los plazos, pero el traspiés parlamentario retrasará varios meses medidas que podrían estar ya en vigor.

En paralelo, la CNMC aprobó el pasado junio una profunda reforma de los procesos del sistema eléctrico que sirve para blindar la red eléctrica de grandes subidas de tensión, que es el motivo que el Gobierno sitúa como causante principal del gran apagón del pasado 28 de abril. La CNMC aplicará cambios en algunos procedimientos de operación del sistema 25 años después de su última actualización y cinco años después de que los solicitará por primera Red Eléctrica de España (REE) para precisamente evitar riesgos en el funcionamiento de la red por sobrecargas de tensión. La reforma está aprobada pero la aplicación efectiva de todos las medidas requiere un periodo de transición aún en marcha, según confirman fuentes del sector eléctrico.

La CNMC aprobó una revisión de las normas técnicas que regulan los denominados servicios de ajuste, que permiten a Red Eléctrica imponer el funcionamiento de algunas plantas de producción de electricidad para evitar subidas de la tensión. A partir de ahora las energías renovables podrán funcionar en las mismas condiciones que lo hacen las energías tradicionales en la labor de controlar la tensión con órdenes en tiempo real por parte de Red Eléctrica y a cambio de una contraprestación económica.

