El comercio de la UE con autocracias se duplicó en los últimos 25 años

El comercio internacional de la Unión Europea vive atrapado en una contradicción. Por un lado, la UE proclama que su política comercial tiene como objetivo garantizar que el desarrollo económico vaya acompañado de justicia social, respeto a los derechos humanos y altos estándares laborales y ambientales. Por otro lado, «a pesar de sus promesas, la UE comercia cada vez más con países gobernados por autócratas y dictadores». Esta última es la principal conclusión de un estudio publicado recientemente en el blog del Banco Central Europeo (BCE) bajo el título ¿Comerciar con dictadores? Un repaso histórico de los socios comerciales de la UE. Después de una primera etapa más positiva (entre 1985 y el 2000), «en los últimos 25 años, los socios comerciales se han vuelto cada vez menos democráticos», sostienen los analistas. «Solo recientemente hemos observado una interrupción en esta tendencia», añaden, porque «las sanciones a Rusia han contribuido a mejorar significativamente el perfil democrático de la UE».

Los datos lo corroboran, según un análisis propio realizado por El Periódico, del grupo Prensa Ibérica. Tomando como punto de partida las importaciones realizadas por los miembros que formaban parte de la UE en el año 2000 (UE-15, con la excepción de Reino Unido, por el brexit de 2020) y considerando sus compras a los alrededor de 80 países del mundo con menor índice democrático («autocracias electorales» y «autocracias cerradas», según la clasificación que publica el Instituto V-Dem en la Universidad de Gotemburgo), los datos de Eurostat muestran que este flujo de comercio se ha duplicado con creces en el periodo entre el año 2000 y el 2024.

Las compras a China (casi 400.000 millones en 2024) representan el 45% de las importaciones provenientes de autocracias, tras multiplicar por 4,2 desde el año 2000. A Turquía se han multiplicado por 2,7; las realizadas a India, por 2,5 veces; a Vietnam, por 8 veces; a Kazajistán, por 5 veces y a Marruecos, por 2,6 veces.