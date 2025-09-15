El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: "Los bares no encuentran trabajadores"

Ha sido probablemente una de las noticias más importantes del año: el Congreso de los Diputados rechaza el proyecto de ley de Yolanda Díaz acerca de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. PP, Vox y Junts han votado 'no' a la propuesta, destrozando así una de las medidas estrella de la legislatura.

Aunque el Ministerio de Trabajo asegure que la norma beneficiará a más de 12 millones de empleados en nuestro país, hay personas que se muestran muy críticas con un proyecto de ley en el que falta consenso con las empresas.

Uno de los últimos en pronunciarse al respecto ha sido el cocinero José Andrés, quien ha opinado sin filtro alguno acerca de Yolanda Díaz y esta medida que ha impulsado Sumar.

"¿Cómo vamos a reducir la jornada laboral, cuando los negocios, desde bares hasta fábricas, no encuentran trabajadores para cubrir todos los puestos?", denuncia públicamente el chef.

José Andrés / EP

Sin mostrarse totalmente en contra del proyecto de ley, tampoco lo ha apoyado abiertamente, decepcionado porque cree que hay más problemas que como país tenemos que resolver rápidamente:

"Mientras tenemos un paro elevado y una España que envejece... Bajemos el paro hasta el 4%, reforma migratoria y luego ya rebajaremos la jornada laboral", solución del cocinero a varios de los problemas que vive España.

Las palabras del prestigioso cocinero han generado un amplio debate en redes sociales, donde muchos han apoyado el mensaje debido a su experiencia como empresario, mientras que otros le reprochan haberse alineado con el discurso empresarial frente a los derechos laborales.

En cualquier caso, la polémitca está lejos de acabar. El rechazo en el Congreso supone un duro golpe para el Gobierno, que ahora deberá replantear cómo y cuándo volver a presentar su propuesta de reducción de jornada, quizás negociando más duramente con Junts.