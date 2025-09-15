El tirón económico deja 92 millones más al mes en impuestos en Galicia

En plena ola de incertidumbre global por las tensiones geopolíticas y comerciales, S&P revisa al alza su nota de España. La agencia de evaluación de riesgo le da un A+, el equivalente a un notable alto en la jerga del rating, con perspectiva estable. Es el nivel más elevado en la calificación del país desde 2012. En el informe publicado el pasado viernes, S&P alaba la solidez de la economía española, menos vulnerable a cambios repentinos en las condiciones de financiación externa y poco expuesta a la política arancelaria de EE UU. Prevé otro fuerte estirón del empleo, el consumo y la inversión, que impulsarán un avance del 2,6% del Producto Interior Bruto (PIB), tres veces más que lo estimado para el conjunto de la eurozona. La entidad subraya la importancia de la inmigración para el mercado laboral y la demanda interna y el empuje del empleo en general gracias a la inversión y el efecto de las reformas estructurales previas, en referencia a la considerable mejora en la contratación por la entrada en vigor de la reforma laboral.

Además de un espaldarazo para acudir a los mercados y conseguir mejores condiciones en las emisiones de deuda pública, la buena salud de la economía española anima la otra financiación de las administraciones, la que viene de los recursos propios. Entre enero y julio, la recaudación de la Agencia Tributaria alcanzó 182.354 millones de euros, un 10,9% más que en el mismo periodo de 2024 (164.477 millones). Los ingresos fiscales van camino de batir otro máximo histórico por quinto año consecutivo, movidos por el acelerón de la actividad tras la peor etapa del COVID-19.

La misma tendencia siguen en Galicia, donde Hacienda obtuvo hasta ahora 6.417 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,2%. Los principales tributos están aportando en la comunidad 92 millones de euros más al mes que el ejercicio pasado.

Por el calendario de pagos de los gravámenes, hay meses especialmente relevantes para la recaudación de todo el año. Como julio. Recibe la segunda mayor inyección de recursos, solo por detrás de octubre. Además de las declaraciones mensuales habituales, llegan las trimestrales de las pymes (retenciones del trabajo, IVA y pagos fraccionados del IRPF) y se contabiliza también el primer desembolso de la cuota a ingresar de la declaración anual del IRPF. En el caso concreto de este mes, los ingresos tributarios subieron el 13,4%. El alza en Galicia rozó el 22%.

En el acumulado de los siete meses, la recaudación por IRPF medró el 14,3% en la comunidad (3.458 millones de euros) y el 12,4% en todo el Estado (91.236 millones). Detrás de este subida están, según la Agencia Tributaria, el aumento de la recaudación por retenciones sobre los rendimientos del trabajo y de capital mobiliario, que, junto con el primer plazo de los contribuyentes a los que el IRPF de 2024 les salió a pagar, «suponen más de la mitad del crecimiento de los ingresos totales».

Los ingresos brutos en Galicia por los rendimientos de trabajo se elevaron el 7,3% (2.871 millones de euros); el 9,9% en los pagos fraccionados (217 millones); el 18,1% en el resultado de la declaración anual del IRPF (715 millones); y el 34,1% en el resto de conceptos (306 millones).

A pesar de los notables incrementos, el ritmo se ralentiza. «La razón principal que explica esta evolución son las menores subidas salariales que se están produciendo este año», indica el organismo. El alza en el primer trimestre fue del 3,7%, un punto menos que en todo 2024. La desaceleración «es más evidente» entre las grandes empresas.

También se notan signos de moderación en las retenciones por rentas del capital mobiliario a medida que avanza el año. Si en el primer trimestre el salto se situó cerca del 28%, a estas alturas crece la mitad, aunque el dato de julio llegó a cerca del 15%. «Este último dato se debió al buen comportamiento de los dividendos que compensó sobradamente la caída de las retenciones procedentes de intereses de cuentas bancarias que, como se ha señalado en otras ocasiones, alcanzaron su techo una vez finalizado el ciclo de subidas de tipos de interés», indica la Agencia Tributaria. «Parte de la rentabilidad que han dejado de producir estos activos parece encontrarse en los fondos de inversión —añade— cuyas ganancias y retenciones asociadas volvieron a experimentar, por segundo mes consecutivo, un fuerte incremento». En julio se elevaron el 22,6% y el acumulado del año alcanza el 20,3%.

Los ingresos homogéneos por el IVA crecen el 9,3%. Sin tener en cuenta la normalización del impuesto (recuperación de los tipos en electricidad, gas y alimentación y las partidas extraordinarias), el alza sería del 7%. En Galicia se elevaron el 20,4%, hasta los 2.500 millones. Los Impuestos Especiales, en cambio, arrojan un recorte del 1,7% en la comunidad (62,6 millones), frente al repunte del 6,2% en el Estado. Engordan todas las partidas (2% en hidrocarburos, 4,4% en Labores del Tabaco y 8,1% en Plásticos No Reutilizables), salvo el gravamen del Alcohol: caída del 8,9% en julio y del 4,9% en los siete primeros meses del ejercicio.